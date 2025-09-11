Inteligência Artificial

Após dois anos de testes, YouTube lança dublagem com IA para ampliar alcance global de criadores

Recurso alimentado pela inteligência artificial Gemini, do próprio Google, promete replicar tom e emoções do criador; canal de Jamie Oliver triplicou visualizações com vídeos dublados

Além disso, desde junho o YouTube está testando miniaturas multilíngues com um grupo seleto de criadores (Sean Gallup/Getty Images)

Guilherme Bernardi
Publicado em 11 de setembro de 2025 às 09h15.

O YouTube anunciou nesta quarta-feira, 10, que sua funcionalidade de áudio multilíngue foi oficialmente lançada após dois anos de testes. Agora, milhões de criadores de conteúdo podem adicionar dublagem aos seus vídeos em diferentes idiomas, expandindo seu alcance global. A distribuição da novidade deve acontecer ao longo das próximas semanas.

Inicialmente, esse recurso foi lançado como piloto em 2023, disponível para um número limitado de criadores, como MrBeast, Mark Rober e o chef Jamie Oliver.

Durante esse período, criadores precisavam contar com serviços de dublagem terceirizados, até que o YouTube introduzisse uma ferramenta de dublagem automática alimentada por inteligência artificial. Baseada no Gemini, do próprio Google, a funcionalidade promete replicar o tom e as emoções do criador.

Desde seu lançamento, o YouTube reporta que diversos testadores obtiveram bons resultados com a funcionalidade. Em média, aqueles que adicionaram faixas de áudio multilíngue viram mais de 25% do tempo de exibição vindo de visualizações no idioma não principal do vídeo. O canal de Jamie Oliver, por exemplo, triplicou seus views após a implementação de áudios dublados.

Além disso, a empresa tem testado miniaturas multilíngues com um grupo seleto de criadores. Desde junho, é possível personalizar as thumbnails para exibir texto em outros idiomas, atendendo ao público internacional. Esse novo recurso está sendo desenhado para exibir o conteúdo de acordo com a preferência dos espectadores.

Expansão da tradução com IA

Não é só o YouTube que está apostando na IA para permitir que criadores traduzam seu conteúdo para outros idiomas e expandam seu alcance global. No mês passado, a Meta anunciou uma funcionalidade similar, mas inicialmente restrita ao par inglês-espanhol, para reels no Facebook e no Instagram.

Além disso, os novos AirPods, apresentados pela Apple na terça-feira, 9, juntamente com o iPhone 17, também incorporaram a tecnologia de IA para traduzir conversas em tempo real. Assim, esses recursos visam ampliar o acesso a outros idiomas mantendo a naturalidade da fala original.

