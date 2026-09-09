Real Time Big Data: Lula tem vantagem de 31 pontos sobre Flávio Bolsonaro na Bahia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com folga a corrida eleitoral para a Presidência da República no estado da Bahia. Segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quarta-feira, 9, o mandatário registra 55% das intenções de voto no primeiro turno.

Em segundo lugar aparece o senador Flávio Bolsonaro (PL), com 24%. Entre os demais nomes testados, Augusto Cury (Avante) pontua com 5%, seguido por Renan Santos (Missão) com 4%. Na sequência, Ronaldo Caiado (PSD) e Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, mas ainda aparece concorrendo no TSE, marcam 2% cada.

Romeu Zema (Novo) tem 1%. Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hetz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata) somam 1%. Votos nulos e brancos representam 4%, enquanto 2% não responderam.

Segundo turno, rejeição e avaliação do Executivo

O instituto também simulou um cenário de confronto direto em um eventual segundo turno. Neste quadro, Lula chega a 61% das intenções de voto entre os eleitores baianos, contra 30% de Flávio Bolsonaro.

Os eleitores que declaram intenção de votar em branco ou anular o pleito representam 6%. Aqueles que não sabem ou não responderam somam 3%.

Na pesquisa de rejeição múltipla, em que o eleitor indica em quem não votaria de jeito nenhum, Flávio Bolsonaro lidera com 57%. Marçal é rejeitado por 41% dos entrevistados, seguido por Renan Santos com 38%.

O presidente Lula acumula 32% de rejeição no estado, à frente de Ronaldo Caiado, com 27%.

O levantamento também mediu a percepção dos baianos sobre o desempenho do governo federal. A atual gestão do presidente Lula é aprovada por 61% do eleitorado estadual, enquanto 37% desaprovam o trabalho do petista. Outros 2% não souberam ou não responderam.

Na questão qualitativa, 39% consideram a gestão ótima ou boa, 33% julgam regular, e 27% avaliam como ruim ou péssima.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 4 e 8 de setembro de 2026, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo BR-06566/2026.