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Ella Langley chega à 21ª semana no topo do Hot 100 e mira recorde de Mariah Carey

Sucesso country já é o maior reinado não natalino da história do chart e pode empatar com "All I Want for Christmas Is You"

Ella Langley: cantora está a uma semana de igualar o recorde de Mariah Carey no topo do Hot 100 (Reprodução/Instagram)

Ella Langley: cantora está a uma semana de igualar o recorde de Mariah Carey no topo do Hot 100 (Reprodução/Instagram)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 11h03.

Última atualização em 9 de setembro de 2026 às 11h21.

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RESUMO | “Choosin’ Texas”, de Ella Langley, completou nesta semana 21 semanas consecutivas no topo da Billboard Hot 100, o maior reinado não natalino da história do ranking. A música está a uma semana de igualar o recorde de 22 semanas de “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey.

"Choosin' Texas", de Ella Langley, chega à 21ª semana consecutiva no topo do Billboard Hot 100 nesta semana. A faixa está a apenas sete dias de igualar o maior reinado da história do chart: as 22 semanas de "All I Want for Christmas Is You", de Mariah Carey.

O feito já garante à "Choosin' Texas" o título de maior reinado não natalino em 68 anos de Hot 100, superando marcas anteriores de Lil Nas X ("Old Town Road") e Shaboozey ("A Bar Song (Tipsy)").

Um ano de recordes.

A música, lançada em outubro de 2025 e presente no álbum 'Dandelion', alcançou o #1 do Hot 100 pela primeira vez em fevereiro de 2026 e nunca mais deixou o topo.

"Choosin' Texas" foi escrita por Langley em parceria com Miranda Lambert, Luke Dick e Joybeth Taylor, e lançada pelos selos Sawgod, Columbia e Sony Nashville.

Em entrevista à Billboard no início do ano, Langley disse que nem ela nem os coautores imaginavam o alcance que a canção teria.

Restante do top 3 do Hot 100

Logo atrás de Langley, "Boston", de Stella Lefty, segue no #2 — seu melhor posto até aqui. "I Knew It, I Knew You", de Taylor Swift, aparece no #3.

Se "Choosin' Texas" somar mais uma semana no topo, empata com o recorde de Mariah Carey. Para superá-lo de forma isolada, a faixa de Langley precisaria de uma 23ª semana consecutiva no #1.

Quantas semanas “Choosin’ Texas” está no topo da Billboard Hot 100?

“Choosin’ Texas” completa 21 semanas consecutivas na liderança da Billboard Hot 100 nesta semana.

Qual recorde “Choosin’ Texas” pode igualar?

A música pode igualar o recorde de 22 semanas no topo da Hot 100, alcançado por “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey. Para superar a marca isoladamente, precisará permanecer por 23 semanas consecutivas no primeiro lugar.

“Choosin’ Texas” já bateu algum recorde na Billboard?

Sim. “Choosin’ Texas” conquistou o maior reinado não natalino dos 68 anos da Hot 100, superando “Old Town Road”, de Lil Nas X, e “A Bar Song (Tipsy)”, de Shaboozey.

Quando “Choosin’ Texas” chegou ao primeiro lugar da Hot 100?

“Choosin’ Texas” alcançou o primeiro lugar da Hot 100 em fevereiro de 2026 e não deixou o topo desde então. A faixa foi lançada em outubro de 2025 e integra o álbum “Dandelion”.

Quem escreveu “Choosin’ Texas”?

Ella Langley escreveu “Choosin’ Texas” em parceria com Miranda Lambert, Luke Dick e Joybeth Taylor. Em entrevista à Billboard, Langley afirmou que os autores não imaginavam o alcance que a música teria.

Quais músicas completam o top 3 da Billboard Hot 100?

“Boston”, de Stella Lefty, ocupa o segundo lugar, sua melhor posição até agora. “I Knew It, I Knew You”, de Taylor Swift, aparece na terceira colocação.

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