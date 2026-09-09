Ella Langley chega à 21ª semana no topo do Hot 100 e mira recorde de Mariah Carey

Ella Langley: cantora está a uma semana de igualar o recorde de Mariah Carey no topo do Hot 100 (Reprodução/Instagram)
Repórter
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 11h03.
Última atualização em 9 de setembro de 2026 às 11h21.
RESUMO | “Choosin’ Texas”, de Ella Langley, completou nesta semana 21 semanas consecutivas no topo da Billboard Hot 100, o maior reinado não natalino da história do ranking. A música está a uma semana de igualar o recorde de 22 semanas de “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey.
"Choosin' Texas", de Ella Langley, chega à 21ª semana consecutiva no topo do Billboard Hot 100 nesta semana. A faixa está a apenas sete dias de igualar o maior reinado da história do chart: as 22 semanas de "All I Want for Christmas Is You", de Mariah Carey.
O feito já garante à "Choosin' Texas" o título de maior reinado não natalino em 68 anos de Hot 100, superando marcas anteriores de Lil Nas X ("Old Town Road") e Shaboozey ("A Bar Song (Tipsy)").
A música, lançada em outubro de 2025 e presente no álbum 'Dandelion', alcançou o #1 do Hot 100 pela primeira vez em fevereiro de 2026 e nunca mais deixou o topo.
"Choosin' Texas" foi escrita por Langley em parceria com Miranda Lambert, Luke Dick e Joybeth Taylor, e lançada pelos selos Sawgod, Columbia e Sony Nashville.
Em entrevista à Billboard no início do ano, Langley disse que nem ela nem os coautores imaginavam o alcance que a canção teria.
Logo atrás de Langley, "Boston", de Stella Lefty, segue no #2 — seu melhor posto até aqui. "I Knew It, I Knew You", de Taylor Swift, aparece no #3.
Se "Choosin' Texas" somar mais uma semana no topo, empata com o recorde de Mariah Carey. Para superá-lo de forma isolada, a faixa de Langley precisaria de uma 23ª semana consecutiva no #1.
“Choosin’ Texas” completa 21 semanas consecutivas na liderança da Billboard Hot 100 nesta semana.
A música pode igualar o recorde de 22 semanas no topo da Hot 100, alcançado por “All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey. Para superar a marca isoladamente, precisará permanecer por 23 semanas consecutivas no primeiro lugar.
Sim. “Choosin’ Texas” conquistou o maior reinado não natalino dos 68 anos da Hot 100, superando “Old Town Road”, de Lil Nas X, e “A Bar Song (Tipsy)”, de Shaboozey.
“Choosin’ Texas” alcançou o primeiro lugar da Hot 100 em fevereiro de 2026 e não deixou o topo desde então. A faixa foi lançada em outubro de 2025 e integra o álbum “Dandelion”.
Ella Langley escreveu “Choosin’ Texas” em parceria com Miranda Lambert, Luke Dick e Joybeth Taylor. Em entrevista à Billboard, Langley afirmou que os autores não imaginavam o alcance que a música teria.
“Boston”, de Stella Lefty, ocupa o segundo lugar, sua melhor posição até agora. “I Knew It, I Knew You”, de Taylor Swift, aparece na terceira colocação.