Sony começa a oferecer atualização ao PlayStation 5 'aguardada' por jogadores

A novidade está sendo liberada de forma gradual, o que significa que ainda não chegou para todos os usuários. Apesar disso, alguns jogadores já compartilharam capturas da função nas redes sociais, indicando que a distribuição deve ser ampliada em breve para o restante da comunidade.

Além de apresentar estatísticas de uso, o “Resumo Semanal” também destaca o troféu mais raro obtido pelo jogador nos últimos dias. Com isso, a ferramenta oferece uma visão rápida do desempenho recente e dos hábitos de jogo dentro da plataforma.=

Os primeiros registros do recurso surgiram no Reddit, onde usuários informaram ter encontrado a novidade entre os widgets do sistema do PS5. Até o momento, porém, não há confirmação sobre se os relatos vieram de participantes do programa beta ou de proprietários de consoles com a versão pública do software.

'GTA 6': Jogo disponível para Playstation 5 aparece em oferta por menos de R$ 370

Um dos lançamentos mais aguardados da indústria de games, "GTA 6" chega com a proposta de aproveitar ao máximo o potencial do PlayStation 5 e do Xbox Series X|S.

O novo capítulo da franquia contará com o maior mapa da série, recursos gráficos com Ray Tracing e uma campanha ambientada novamente em Vice City, agora integrada ao estado fictício de Leonida.

A edição física para PlayStation 5 atingiu um dos menores preços já registrados nesta oferta da Shopee. Para obter o desconto, basta resgatar o cupom "LOJAS OFICIAIS R$60 OFF" na página de promoções da loja. Dessa forma, o jogo sai por R$ 367 no pagamento via PIX ou por R$ 389, com parcelamento em até seis vezes sem juros no cartão de crédito.

Com lançamento marcado para 19 de novembro, Grand Theft Auto VI (GTA 6) foi desenvolvido para explorar toda a capacidade dos consoles da atual geração. O motor gráfico do jogo foi projetado para ampliar o nível de fidelidade visual e aproveitar os recursos mais recentes do hardware.