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Sony começa a oferecer atualização ao PlayStation 5 'aguardada' por jogadores

Além de apresentar estatísticas de uso, o “Resumo Semanal” também destaca o troféu mais raro obtido pelo jogador nos últimos dias

PS5 fica mais caro no Brasil após reajuste global da Sony (Divulgação)

PS5 fica mais caro no Brasil após reajuste global da Sony (Divulgação)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 14 de julho de 2026 às 16h36.

A Sony começou a disponibilizar uma nova atualização para o PS5 que traz um recurso capaz de agradar muitos jogadores. Trata-se do “Resumo Semanal”, uma ferramenta que reúne informações sobre os games mais jogados, o tempo acumulado de gameplay e os troféus conquistados ao longo da semana.

A novidade está sendo liberada de forma gradual, o que significa que ainda não chegou para todos os usuários. Apesar disso, alguns jogadores já compartilharam capturas da função nas redes sociais, indicando que a distribuição deve ser ampliada em breve para o restante da comunidade.

Além de apresentar estatísticas de uso, o “Resumo Semanal” também destaca o troféu mais raro obtido pelo jogador nos últimos dias. Com isso, a ferramenta oferece uma visão rápida do desempenho recente e dos hábitos de jogo dentro da plataforma.=

Os primeiros registros do recurso surgiram no Reddit, onde usuários informaram ter encontrado a novidade entre os widgets do sistema do PS5. Até o momento, porém, não há confirmação sobre se os relatos vieram de participantes do programa beta ou de proprietários de consoles com a versão pública do software.

'GTA 6': Jogo disponível para Playstation 5 aparece em oferta por menos de R$ 370

Um dos lançamentos mais aguardados da indústria de games, "GTA 6" chega com a proposta de aproveitar ao máximo o potencial do PlayStation 5 e do Xbox Series X|S.

O novo capítulo da franquia contará com o maior mapa da série, recursos gráficos com Ray Tracing e uma campanha ambientada novamente em Vice City, agora integrada ao estado fictício de Leonida.

A edição física para PlayStation 5 atingiu um dos menores preços já registrados nesta oferta da Shopee. Para obter o desconto, basta resgatar o cupom "LOJAS OFICIAIS R$60 OFF" na página de promoções da loja. Dessa forma, o jogo sai por R$ 367 no pagamento via PIX ou por R$ 389, com parcelamento em até seis vezes sem juros no cartão de crédito.

Com lançamento marcado para 19 de novembro, Grand Theft Auto VI (GTA 6) foi desenvolvido para explorar toda a capacidade dos consoles da atual geração. O motor gráfico do jogo foi projetado para ampliar o nível de fidelidade visual e aproveitar os recursos mais recentes do hardware.

Acompanhe tudo sobre:PlayStationSonyGames

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