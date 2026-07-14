Virginia compra apartamento no prédio de Neymar em Santa Catarina; veja fotos

Virginia Fonseca acaba de adicionar mais um imóvel de alto padrão ao seu patrimônio. A influenciadora comprou um apartamento no Edify One, em Itapema, Santa Catarina, empreendimento conhecido por ter Neymar entre os proprietários.

Apartamento de luxo em Itapema

O edifício está em construção de frente para a Meia Praia e reúne alguns dos imóveis mais exclusivos do litoral catarinense. A unidade adquirida por Virginia ocupa um andar inteiro, tem mais de 400 metros quadrados de área privativa, cinco suítes, elevadores com acesso direto ao apartamento e área destinada a funcionários. O valor da negociação foi mantido em sigilo, mas, segundo apuração da NSC, imóveis semelhantes são anunciados por mais de R$ 20 milhões.

A influenciadora ficará instalada logo acima do apartamento destinado a Neymar e Bruna Biancardi. O empreendimento tem previsão de entrega para dezembro de 2028 e leva o apelido de "prédio do Neymar" porque a empresa da família do jogador participa do projeto como proprietária do terreno e sócia da construtora responsável pela obra.

A obra alcançou uma nova etapa neste mês de julho com a conclusão dos primeiros 20 pavimentos. Um dos destaques do empreendimento é a cobertura triplex, projetada com oito vagas de garagem e uma vista panorâmica para a orla de Itapema, cidade que atualmente lidera o ranking do metro quadrado residencial mais valorizado do Brasil, segundo o índice FipeZap.

Veja as fotos do imóvel:

Reencontro de vizinhas após polêmicas

A negociação do apartamento também volta a aproximar os nomes de Virginia e Bruna Biancardi, que protagonizaram uma polêmica no ano passado. Em junho, pouco depois de anunciar o fim do casamento com Zé Felipe, Virginia ligou para Neymar durante a madrugada para confirmar sua participação no leilão do Instituto Neymar. O contato gerou desconforto e acabou repercutindo nas redes sociais.

Após a repercussão, Virginia afirmou que a ligação teve finalidade exclusivamente profissional e pediu desculpas. Bruna Biancardi se manifestou em seguida e disse que a situação envolvia questões que iam além daquele episódio.

"Os meus problemas eu não resolvo na internet, muito menos em entrevistas. Não foi uma postura isolada. Ela já demonstrou não ter postura e educação comigo, dentro da minha casa, inclusive", rebateu Biancardi.

Bruna Biancardi usou as redes sociais para criticar o comportamento da influenciadora Virginia Fonseca, em 2025 (Reprodução/Instagram)

Rumores de reconciliação com Vini Jr.

A compra do novo apartamento acontece em um momento em que Virginia também voltou aos holofotes por causa da vida amorosa. Nos últimos dias, a influenciadora apareceu em registros da comemoração do aniversário de 26 anos de Vinicius Júnior, na Itália.

Em uma das imagens, que a própria Virginia compartilhou em suas redes sociais, ela surge sentada no colo do atacante da Seleção Brasileira e do Real Madrid, reacendendo os rumores de uma reconciliação entre os dois.