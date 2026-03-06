Mapa inspirado em GTA pode chegar ao Fortnite ainda neste mês, diz site

O Fortnite receberá um novo mapa inspirado na série Grand Theft Auto (GTA) ainda em março. De acordo com informações da Variety, a novidade será lançada em 14 de março dentro do jogo da Epic Games e promete oferecer uma experiência de mundo aberto com missões, assaltos e multiplayer em uma cidade virtual interativa.

Segundo os desenvolvedores, o mapa foi projetado para funcionar como um sandbox completo, permitindo aos jogadores explorar o ambiente urbano, realizar atividades e participar de diferentes eventos dentro da ilha.

Chamado “Grand Heist City”, o projeto foi desenvolvido pela JOGO Studios, empresa fundada pelo criador de conteúdo Andre Rebelo, também conhecido como "Typical Gamer", em parceria com a KitBash3D.

Novo mapa traz experiência inspirada em GTA

De acordo com Rebelo, a criação de “Grand Heist City” foi influenciada por sua experiência com jogos da Rockstar Games, sobretudo Grand Theft Auto.

O criador afirmou que sempre teve interesse em jogos de mundo aberto e que a proposta do novo mapa é reproduzir esse tipo de experiência dentro do Fortnite.

A ideia também surgiu em meio à expectativa pelo lançamento de GTA 6, previsto para novembro de 2026. Segundo o desenvolvedor, o mapa pode servir como uma alternativa para jogadores que aguardam o novo título da franquia.

Parceria com estúdio de ambientes digitais

A JOGO Studios foi fundada em maio de 2024 com o objetivo de desenvolver experiências dentro do Unreal Editor for Fortnite (UEFN). O estúdio afirmou ter investido mais de US$ 2 milhões na criação de jogos e mapas na plataforma.

“Grand Heist City” também marcará a primeira vez que a empresa oferecerá compras dentro do jogo em um de seus projetos.

Segundo o COO da JOGO, Chad Mustard, o mercado de experiências criadas por usuários dentro do Fortnite já atingiu um nível de maturidade que permite a introdução de microtransações em ilhas personalizadas.

Dados da Epic Games indicam que os pagamentos para criadores que utilizam o UEFN já ultrapassaram US$ 700 milhões.

O mapa também representa a primeira parceria da KitBash3D com um estúdio que utiliza o UEFN. A empresa já havia desenvolvido recursos para projetos ligados à Epic Games em franquias como “The Walking Dead” e “Teenage Mutant Ninja Turtles”.

A companhia destacou ao site que a colaboração permitiu criar uma cidade virtual mais detalhada, com ambientes pensados para diferentes estilos de jogo.

A expectativa dos desenvolvedores é que o projeto amplie o potencial de conteúdo gerado por usuários dentro do Fortnite, modelo que vem ganhando espaço em plataformas de jogos online.