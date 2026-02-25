Fortnite pode ganhar skins de Resident Evil Requiem; saiba quando

Fortnite, battle royale da Epic Games, pode ganhar skins de Resident Evil Requiem ainda em fevereiro, segundo vazamento divulgado nas redes sociais. A informação aponta para a chegada de conteúdos baseados no novo jogo da Capcom, incluindo a personagem Grace Ashcroft, uma das protagonistas do título.

O possível crossover foi publicado pelo leaker HYPEX, conhecido por antecipar conteúdos do jogo, no X. De acordo com o post, as skins devem ser disponibilizadas no próximo sábado, 28.

A colaboração seguiria o padrão de parcerias anteriores do jogo, que frequentemente incorpora personagens de franquias do cinema, séries e videogames.

Skins de Resident Evil podem ser gratuitas

O lançamento das skins, previsto para 28 de fevereiro, será pago na loja do Fortnite. No entanto, compradores de Resident Evil Requiem na Epic Games Store — seja em pré-venda ou após o lançamento — poderão receber a skin de maneira gratuita.

A informação também indica que skins antigas da franquia, como Leon e Claire, não devem retornar à loja neste primeiro momento. Existe a possibilidade de que esses personagens reapareçam no dia 19 de março, data prevista para a próxima atualização do jogo.

Embora a Epic Games não tenha confirmado oficialmente a colaboração, imagens da possível skin já circulam nas redes sociais, gerando uma especulação sobre o vazamento.

Se confirmada, a parceria amplia a lista de crossovers do Fortnite, que tem se consolidado como uma plataforma de colaborações com franquias de games, cinema e cultura pop.