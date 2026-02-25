Pop

Fortnite pode ganhar skins de Resident Evil Requiem; saiba quando

Conteúdo pode ser gratuito para quem comprar o jogo na Epic Games Store

Resident Evil Requiem (Divulgação)

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 15h15.

Fortnite, battle royale da Epic Games, pode ganhar skins de Resident Evil Requiem ainda em fevereiro, segundo vazamento divulgado nas redes sociais. A informação aponta para a chegada de conteúdos baseados no novo jogo da Capcom, incluindo a personagem Grace Ashcroft, uma das protagonistas do título.

O possível crossover foi publicado pelo leaker HYPEX, conhecido por antecipar conteúdos do jogo, no X. De acordo com o post, as skins devem ser disponibilizadas no próximo sábado, 28.

A colaboração seguiria o padrão de parcerias anteriores do jogo, que frequentemente incorpora personagens de franquias do cinema, séries e videogames.

Skins de Resident Evil podem ser gratuitas

O lançamento das skins, previsto para 28 de fevereiro, será pago na loja do Fortnite. No entanto, compradores de Resident Evil Requiem na Epic Games Store — seja em pré-venda ou após o lançamento — poderão receber a skin de maneira gratuita.

A informação também indica que skins antigas da franquia, como Leon e Claire, não devem retornar à loja neste primeiro momento. Existe a possibilidade de que esses personagens reapareçam no dia 19 de março, data prevista para a próxima atualização do jogo.

Embora a Epic Games não tenha confirmado oficialmente a colaboração, imagens da possível skin já circulam nas redes sociais, gerando uma especulação sobre o vazamento.

Se confirmada, a parceria amplia a lista de crossovers do Fortnite, que tem se consolidado como uma plataforma de colaborações com franquias de games, cinema e cultura pop.

