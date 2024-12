Rockstar já sabe quando vai lançar GTV VI; jogo promete ser o mais rentável da história

A Rockstar Games, subsidiária da Take-Two Interactive, prepara o lançamento de Grand Theft Auto VI para o segundo semestre de 2025, prometendo o maior lançamento da indústria de jogos na década.

A expectativa não é infundada: GTA V, seu antecessor, vendeu 205 milhões de cópias desde 2013, gerando cerca de US$ 9 bilhões em receita. Para colocar em perspectiva, o número supera os lucros combinados dos três filmes de maior bilheteria da história e ultrapassa as vendas de franquias inteiras como Final Fantasy, que é lançado há 30 anos.

Desenvolvido ao longo de uma década, GTA VI enfrentou desafios significativos. Após o estresse extremo enfrentado pela equipe durante o desenvolvimento de Red Dead Redemption II, em 2018, a Rockstar prometeu melhorar sua cultura de trabalho, afastando executivos e adotando cronogramas menos intensos.

No entanto, um hack massivo em 2022 complicou a operação, forçando a empresa a endurecer políticas de trabalho presencial, o que gerou insatisfação entre os funcionários.

Mesmo com os atrasos, a antecipação em torno do jogo é enorme. Um teaser lançado no final de 2023, ambientado em uma versão fictícia de Miami, acumulou mais de 200 milhões de visualizações no YouTube, impulsionando as ações da Take-Two em 30%.

O jogo trará dois protagonistas inspirados em Bonnie e Clyde e buscará evitar piadas de mau gosto com minorias, uma mudança significativa em relação às edições anteriores.

Embora as vendas iniciais sejam estimadas como astronômicas, GTA VI mira no longo prazo. Assim como GTA V, que manteve sua relevância por mais de uma década graças ao modo online, o novo título será construído para gerar receita contínua com a venda de conteúdos adicionais.

A chegada de GTA VI já está mudando o calendário da indústria de jogos. Desenvolvedores rivais estão adiando a definição de suas datas de lançamento, esperando evitar o embate direto com o gigante da Rockstar. "Ninguém quer lançar nada perto de GTA VI", comentou uma fonte próxima ao mercado.

Se cumprir a promessa, GTA VI poderá não apenas dominar 2025, mas se consagrar como o maior produto de entretenimento de todos os tempos.