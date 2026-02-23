GTA 6: loja vaza 'susposto preço' do jogo e valor cobrado assusta os fãs; veja o que se sabe

A loja Loaded iniciou a pré-venda digital de GTA 6 com preço de R$ 655,79 no Brasil, valor acima dos R$ 600 que circularam em 2025. A listagem se refere ao novo título da Rockstar, desenvolvedora responsável pela franquia Grand Theft Auto.

Nos Estados Unidos, a edição padrão aparece por US$ 124,19. Na plataforma europeia, o valor informado é de 104,39 euros. No momento, a página do produto permite apenas a opção “Notifique-me”, sem liberação efetiva da compra.

O preço exibido no Brasil representa 63% acima dos R$ 399,90, faixa aplicada em lançamentos de jogos AAA, padrão também observado nos Estados Unidos com valores próximos a US$ 79,99. Se confirmado como referência de mercado, o montante indicaria um novo patamar de precificação para títulos de PS5 e Xbox Series.

A cobrança informada parte da loja Loaded e não corresponde ao preço sugerido oficialmente pela Rockstar nas principais plataformas digitais. Até o momento, a pré-venda de GTA 6 na PS Store e na Loja Xbox não foi iniciada.

O movimento ocorre em um contexto de reajustes graduais no setor de jogos eletrônicos, com empresas testando faixas superiores para lançamentos considerados de grande porte. A estratégia da Loaded antecede qualquer anúncio formal sobre valores nas lojas oficiais, que concentram a maior parte das vendas digitais no mercado brasileiro e norte-americano.

Quando vai ser lançado?

A Rockstar confirmou que o GTA VI será lançado em 19 de novembro de 2026, inicialmente para PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

A estratégia segue o padrão adotado pela empresa em títulos anteriores ao priorizar consoles antes de levar o jogo ao PC, plataforma que ainda não teve data anunciada.

A Take-Two Interactive, controladora da Rockstar, também confirmou que o jogo terá edições físicas disponíveis no dia do lançamento, além das versões digitais.

Onde o GTA vai se passar?

O novo jogo se passa em Leonida, um estado fictício inspirado na Flórida, marcando o retorno de Vice City, agora apresentada em uma versão contemporânea. A cidade, famosa desde GTA: Vice City (2002), surge remodelada para refletir a cultura atual, com referências explícitas a redes sociais, viralização de vídeos e vida urbana hiperconectada.

Além do centro urbano, o mapa inclui regiões costeiras inspiradas nas Florida Keys, áreas pantanosas semelhantes aos Everglades e cidades menores no interior do estado. A Rockstar descreve Leonida como o mapa mais ambicioso já criado pelo estúdio, com grande diversidade ambiental e alta densidade de personagens.

Quem serão os protagonistas?

Pela primeira vez na história moderna da franquia, o GTA terá uma protagonista feminina jogável. Lucia divide o protagonismo com Jason, formando um casal envolvido em atividades criminosas.

O primeiro trailer indica que Lucia passou pelo sistema prisional, elemento que deve influenciar diretamente o desenvolvimento da narrativa. A Rockstar confirmou que a história explora a relação de confiança entre os dois personagens, com uma dinâmica inspirada em parcerias criminais clássicas.

O que muda na tecnologia?

Segundo a desenvolvedora, o GTA VI representa um avanço significativo em termos de tecnologia e simulação. Entre os pontos já destacados oficialmente estão:

NPCs com comportamentos mais complexos , reagindo de forma dinâmica a crimes e eventos;

Sistema policial mais sofisticado , com investigações, cercos e perseguições menos previsíveis;

Maior integração de elementos sociais no mundo do jogo, refletindo a cultura digital contemporânea;

Um ecossistema mais vivo, com fauna, trânsito e atividades paralelas em escala inédita.

A Rockstar afirma que o objetivo é tornar o mundo do jogo mais reativo às ações do jogador, reduzindo padrões repetitivos e aumentando a sensação de consequência.

O que acontece agora?

A empresa informou que a campanha de divulgação do GTA VI será intensificada ao longo de 2026, com novos trailers e materiais promocionais antes do lançamento. Até agora, não há detalhes oficiais sobre modos online, expansões ou integração com o atual GTA Online.

Enquanto isso, a expectativa segue em níveis raramente vistos. Com mais de 190 milhões de cópias vendidas, GTA V se tornou um fenômeno cultural e financeiro. A Rockstar sabe que a régua está alta — e tudo indica que o estúdio aposta no GTA VI como o próximo grande marco da indústria dos games.