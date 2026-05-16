Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Mega-Sena sorteia prêmio acumulado em R$ 65 milhões neste sábado, 16

O sorteio será realizado a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte

Mega-Sena pode pagar um prêmio acumulado de R$ 115 milhões neste sábado, 31 (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

Mega-Sena pode pagar um prêmio acumulado de R$ 115 milhões neste sábado, 31 (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/ARQUIVO)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 16 de maio de 2026 às 16h13.

Tudo sobreMega-Sena
Saiba mais

A Caixa Econômica Federal sorteia neste sábado, 16, o concurso 3.009 da Mega-Sena. O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em R$ 65 milhões.

Quando acontece?

O sorteio será realizado a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

As apostas podem ser registradas até as 20h, tanto nas casas lotéricas de todo o país quanto pela internet, por meio do site oficial das Loterias Caixa.

A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Qual a probabilidade de vencer na Mega-Sena?

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acertar as seis dezenas com uma aposta simples de R$ 6,00 é de 1 em 50.063.860.

O que fazer com o prêmio da Mega-Sena?

Ao ganhar na Mega-Sena, o vencedor pode escolher diferentes formas de utilizar o valor.

Entre as possibilidades estão:

  • quitar dívidas;
  • investir no futuro;
  • realizar uma viagem;
  • ajudar familiares e amigos;
  • direcionar recursos para causas pessoais.

A melhor forma de usar o prêmio, claro, depende das necessidades e objetivos individuais.

Como funciona o bolão?

O Bolão Caixa permite a realização de apostas em grupo. Para participar, é necessário preencher o campo específico no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Mega-Sena, o valor mínimo do bolão é de R$ 10, com cotas individuais não inferiores a R$ 5. É possível formar grupos com no mínimo duas e no máximo cem cotas.

Acompanhe tudo sobre:Mega-Sena

Mais de Invest

Com IA, Cisco já vale mais do que na era das ‘ponto com’

Por que os jovens estão desistindo do sonho da casa própria?

Concorrente do Mounjaro? Nova caneta emagrecedora fez a ação dessa empresa disparar

Berkshire volta à Delta, amplia Alphabet e vende Visa e Amazon

Mais na Exame

Brasil

Ciro Gomes lança pré-candidatura ao governo do Ceará com foco em segurança

Casual

Filas e confusão marcam estreia da colaboração entre Swatch e Audemars Piguet

Mundo

Disputa interna cresce no Partido Trabalhista britânico

Negócios

O leilão de cavalos que ajuda a impulsionar o negócio bilionário da família Batista