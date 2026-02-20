BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder?

A Prova do Líder desta semana no BBB 26 consagrou Jonas como o novo Líder do reality show.

Como foi a prova?

Organizada em fases, a Prova Amstel teve início com uma dinâmica de agilidade realizada em duplas. A sintonia entre os participantes fazia toda a diferença: enquanto um competidor transportava a cerveja em uma bolsa, o parceiro completava a tarefa ao despejar o conteúdo em um recipiente. Avançava para a etapa seguinte quem conseguisse encher o reservatório no menor tempo possível e retirar a bolinha que boiava em seu interior.

Cowboy e Jonas x Breno e Milena disputam a final da prova. Jonas venceu a última fase e se consagrou o líder da semana pela terceiera vez consecutiva.

Vip e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

Jonas

Alberto Cowboy

Maxiane

Jordana

Gabriela.

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

Marciele

Breno

Milena

Samira

Chaiany

Leandro

Juliano Floss

Solange Couto

Ana Paula Renault

Babu Santana.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.