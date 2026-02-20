Pop

BBB 26: quem ganhou a Prova do Líder?

Sexta prova do Líder da edição consagrou Jonas como o novo Líder da semana pela terceira vez consecutiva

BBB 26: Jonas teve direito a quatro pessoas no VIP (Fábio Rocha/Globo/Divulgação)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 00h03.

A Prova do Líder desta semana no BBB 26 consagrou Jonas como o novo Líder do reality show.

Como foi a prova?

Organizada em fases, a Prova Amstel teve início com uma dinâmica de agilidade realizada em duplas. A sintonia entre os participantes fazia toda a diferença: enquanto um competidor transportava a cerveja em uma bolsa, o parceiro completava a tarefa ao despejar o conteúdo em um recipiente. Avançava para a etapa seguinte quem conseguisse encher o reservatório no menor tempo possível e retirar a bolinha que boiava em seu interior.

Cowboy e Jonas x Breno e Milena disputam a final da prova. Jonas venceu a última fase e se consagrou o líder da semana pela terceiera vez consecutiva.

 

Ver essa foto no Instagram

 

Um post compartilhado por Big Brother Brasil (@bbb)

Vip e Xepa

Os participantes que estão no VIP da semana:

  • Jonas
  • Alberto Cowboy
  • Maxiane
  • Jordana
  • Gabriela.

Os brothers que ficaram na Xepa da semana:

  • Marciele
  • Breno
  • Milena
  • Samira
  • Chaiany
  • Leandro
  • Juliano Floss
  • Solange Couto
  • Ana Paula Renault
  • Babu Santana.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças.

O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana. No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

