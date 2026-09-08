'Da Magia à Sedução 2': por que um fracasso de 1998 voltou aos cinemas?

Em 1998, Sandra Bullock e Nicole Kidman chegaram aos cinemas como duas irmãs bruxas em "Da Magia à Sedução". A expectativa era de sucesso, mas a recepção ficou muito distante disso. Quase três décadas depois, Sally e Gillian Owens estão de volta em uma sequência que nasceu de uma trajetória improvável: a de um fracasso comercial que encontrou seu público com o passar do tempo.

Um fracasso que custou caro

Dirigido por Griffin Dunne, "Da Magia à Sedução" chegou aos cinemas americanos em 16 de outubro de 1998. O filme teve orçamento estimado em US$ 75 milhões e arrecadou cerca de US$ 94,4 milhões no mundo todo, segundo dados do Box Office Mojo.

O resultado ficou abaixo das expectativas para uma produção desse porte. A recepção da crítica também foi pouco favorável, e o longa terminou aquele período longe da condição de grande sucesso que o estúdio esperava.

Sandra Bullock ainda se lembra da reação da época. Em entrevista à Variety, a atriz contou que ela e Kidman acreditavam que o público iria abraçar a produção.

A percepção mudou rapidamente durante a divulgação e o lançamento. Segundo Bullock, depois da expectativa inicial veio um período de silêncio em torno do filme, acompanhado de questionamentos sobre a presença de tantas mulheres e diferentes tons dentro da mesma produção.

O público descobriu o filme depois

A história de Sally e Gillian começou a ganhar uma segunda vida longe das salas de cinema. Com o passar dos anos, "Da Magia à Sedução" encontrou espectadores que se identificaram com a relação entre as irmãs, com a atmosfera sobrenatural e com a família Owens. O filme passou a circular entre novas gerações e acabou conquistando o status de clássico cult.

As redes sociais ajudaram a acelerar esse processo. Cenas e momentos do filme passaram a ser compartilhados por novos públicos, ampliando a descoberta da produção quase 30 anos depois de seu lançamento original.

A história ganhou espaço nos livros

A autora Alice Hoffman também continuou expandindo o universo das irmãs Owens. O romance que deu origem ao filme foi publicado em 1995. Anos depois, Hoffman escreveu outras histórias ambientadas nesse universo, incluindo "The Rules of Magic" (em português: "As Regras da Magia") e "Magic Lessons" (em português: "Lições de Magia"), além de "The Book of Magic" (em português: "O Livro da Magia"), publicado em 2021.

É justamente "The Book of Magic" que serve de base para a nova produção cinematográfica. A sequência leva a história da família para uma nova geração e amplia o universo apresentado no primeiro filme.

A volta de Sandra Bullock e Nicole Kidman

O retorno das protagonistas foi fundamental para transformar a ideia de continuação em realidade.

Bullock e Kidman voltam como Sally e Gillian Owens em "Da Magia à Sedução 2", dirigido por Susanne Bier. As duas também atuam como produtoras do filme.

A sequência também incorpora uma nova geração à família. Joey King interpreta Kylie, enquanto Maisie Williams vive Antonia, personagens que ajudam a levar a história das Owens para outro momento. Stockard Channing e Dianne Wiest também retornam como as tias Franny e Jet.

A trama parte novamente da maldição que acompanha a linhagem das Owens e coloca as irmãs diante de uma nova ameaça ligada à família e à magia. A produção mantém a conexão com o universo original enquanto passa o foco para personagens mais jovens.

"Da Magia à Sedução 2" chega aos cinemas na próxima quinta-feira, 10.

Confira o trailer: