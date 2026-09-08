Pop
CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

'Da Magia à Sedução 2': por que um fracasso de 1998 voltou aos cinemas?

Estrelado por Sandra Bullock e Nicole Kidman, filme teve recepção morna em 1998 e encontrou uma nova geração de fãs ao longo dos anos

'Da Magia à Sedução': onga arrecadou menos do que o esperado em sua passagem pelos cinemas, mas conquistou status de cult e abriu caminho para a continuação (Divulgação/Warner Bros.)

'Da Magia à Sedução': onga arrecadou menos do que o esperado em sua passagem pelos cinemas, mas conquistou status de cult e abriu caminho para a continuação (Divulgação/Warner Bros.)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 19h39.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreCinema
Saiba mais

Em 1998, Sandra Bullock e Nicole Kidman chegaram aos cinemas como duas irmãs bruxas em "Da Magia à Sedução". A expectativa era de sucesso, mas a recepção ficou muito distante disso. Quase três décadas depois, Sally e Gillian Owens estão de volta em uma sequência que nasceu de uma trajetória improvável: a de um fracasso comercial que encontrou seu público com o passar do tempo.

Um fracasso que custou caro

Dirigido por Griffin Dunne, "Da Magia à Sedução" chegou aos cinemas americanos em 16 de outubro de 1998. O filme teve orçamento estimado em US$ 75 milhões e arrecadou cerca de US$ 94,4 milhões no mundo todo, segundo dados do Box Office Mojo.

O resultado ficou abaixo das expectativas para uma produção desse porte. A recepção da crítica também foi pouco favorável, e o longa terminou aquele período longe da condição de grande sucesso que o estúdio esperava.

Sandra Bullock ainda se lembra da reação da época. Em entrevista à Variety, a atriz contou que ela e Kidman acreditavam que o público iria abraçar a produção.

A percepção mudou rapidamente durante a divulgação e o lançamento. Segundo Bullock, depois da expectativa inicial veio um período de silêncio em torno do filme, acompanhado de questionamentos sobre a presença de tantas mulheres e diferentes tons dentro da mesma produção.

O público descobriu o filme depois

A história de Sally e Gillian começou a ganhar uma segunda vida longe das salas de cinema. Com o passar dos anos, "Da Magia à Sedução" encontrou espectadores que se identificaram com a relação entre as irmãs, com a atmosfera sobrenatural e com a família Owens. O filme passou a circular entre novas gerações e acabou conquistando o status de clássico cult.

As redes sociais ajudaram a acelerar esse processo. Cenas e momentos do filme passaram a ser compartilhados por novos públicos, ampliando a descoberta da produção quase 30 anos depois de seu lançamento original.

A história ganhou espaço nos livros

A autora Alice Hoffman também continuou expandindo o universo das irmãs Owens. O romance que deu origem ao filme foi publicado em 1995. Anos depois, Hoffman escreveu outras histórias ambientadas nesse universo, incluindo "The Rules of Magic" (em português: "As Regras da Magia") e "Magic Lessons" (em português: "Lições de Magia"), além de "The Book of Magic" (em português: "O Livro da Magia"), publicado em 2021.

É justamente "The Book of Magic" que serve de base para a nova produção cinematográfica. A sequência leva a história da família para uma nova geração e amplia o universo apresentado no primeiro filme.

A volta de Sandra Bullock e Nicole Kidman

O retorno das protagonistas foi fundamental para transformar a ideia de continuação em realidade.

Bullock e Kidman voltam como Sally e Gillian Owens em "Da Magia à Sedução 2", dirigido por Susanne Bier. As duas também atuam como produtoras do filme.

A sequência também incorpora uma nova geração à família. Joey King interpreta Kylie, enquanto Maisie Williams vive Antonia, personagens que ajudam a levar a história das Owens para outro momento. Stockard Channing e Dianne Wiest também retornam como as tias Franny e Jet.

A trama parte novamente da maldição que acompanha a linhagem das Owens e coloca as irmãs diante de uma nova ameaça ligada à família e à magia. A produção mantém a conexão com o universo original enquanto passa o foco para personagens mais jovens.

"Da Magia à Sedução 2" chega aos cinemas na próxima quinta-feira, 10.

Confira o trailer:

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:FilmesCinemaHollywoodAtores e atrizes
Próximo

Mais de Pop

'A Redoma de Vidro': Billie Eilish e Connor Storrie estão na adaptação do clássico de Plath

Tudo sobre 'Snoop', cinebiografia do rapper Snoop Dogg

Pais de Celeste Rivas pedem pena de morte para D4vd caso cantor seja condenado

Filme sobre a OpenAI, dona do ChatGPT, ganha teaser com Andrew Garfield como Sam Altman; veja

Mais na Exame

Brasil

Pesquisa Meio/Ideia: 51,2% dizem que Lula não merece um novo mandato

Exame IN

Farm em liquidação? Avaliada em US$ 1 bilhão, joia da Azzas pode sair com 40% de desconto

Negócios

Esta empresa cresceu 2.135% sem gastar um único real para conquistar novos clientes

Marketing

Por que propósito não é filantropia, mas uma forma de construir valor