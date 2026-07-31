Chuva de meteoros: qual o melhor horário para observar nesta sexta, 31?

A chuva de meteoros Delta Aquáridas do Sul continua ativa nesta sexta-feira, 31, mesmo após atingir seu pico durante a madrugada.

Embora a intensidade já seja menor, ainda há chance de observar meteoros nas próximas horas, principalmente durante a madrugada de sábado, 1º de agosto.

O melhor momento para acompanhar o fenômeno é entre a meia-noite e o amanhecer, quando a constelação de Aquário — de onde os meteoros parecem surgir — sobe mais no céu e aumenta as chances de observação.

Qual é o melhor horário para observar a chuva de meteoros?

Especialistas recomendam olhar para o céu entre 0h e 5h da manhã, com melhores condições a partir das 2h. Nesse período, o radiante da Delta Aquáridas do Sul fica mais alto no horizonte, tornando os meteoros mais frequentes e fáceis de identificar.

Não é necessário apontar o olhar diretamente para a constelação de Aquário. Os meteoros podem surgir em diferentes partes do céu, por isso a recomendação é observar uma área ampla e permanecer de 20 a 30 minutos com os olhos adaptados à escuridão.

Lua cheia reduz a quantidade de meteoros visíveis

Apesar de a chuva continuar ativa, a observação segue prejudicada pelo brilho da Lua, que atingiu a fase cheia em 29 de julho e permanece bastante iluminada.

O excesso de luminosidade ofusca os meteoros mais fracos, deixando visíveis principalmente os rastros mais brilhantes. Para melhorar a experiência, especialistas sugerem procurar locais afastados da iluminação urbana e posicionar-se de forma que a Lua fique escondida atrás de uma árvore, prédio ou relevo.

Mesmo após o pico oficial, a Delta Aquáridas do Sul ainda pode produzir diversos meteoros nas próximas noites, embora em quantidade menor do que durante a madrugada de 30 para 31 de julho.

Fenômeno é mais favorável para o Brasil

A Delta Aquáridas do Sul é uma das principais chuvas de meteoros do inverno no hemisfério Sul. Em condições ideais, o fenômeno pode produzir até 25 meteoros por hora durante o pico, sendo especialmente favorável para observadores no Brasil.

Nesta época do ano, a chuva ocorre simultaneamente às Alfa Capricornídeas, conhecidas pelos bólidos — meteoros maiores e muito mais brilhantes que permanecem visíveis mesmo com a interferência da Lua.

Próxima grande chuva de meteoros será em agosto

Quem não conseguir observar a Delta Aquáridas do Sul terá outra oportunidade em breve. As Perseidas, uma das chuvas de meteoros mais famosas do calendário astronômico, atingem o pico entre os dias 12 e 13 de agosto.

Diferentemente da chuva de julho, o fenômeno ocorrerá com a Lua próxima da fase nova, o que deve proporcionar condições muito mais favoráveis para observar meteoros a olho nu.