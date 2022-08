Luva de Pedreiro anuncia parceria exclusiva com a Adidas; veja detalhes

O influenciador Luva de Pedreiro, ou Iran Santana Alves, acaba de anunciar que fechou um contrato exclusivo com a Adidas, gigante de artigos esportivos.

A parceria é a primeira que Luva fez na F.12, sob supervisão do ex-jogador de futsal Falcão. O contrato tem 18 meses de duração e prevê o uso de roupas, tênis e outros acessórios da Adidas — o que significa que o influenciador terá de usar exclusivamente a marca, como já é comum no futebol.

Luva também vai ao Catar a convite da Adidas para acompanhar a Copa do Mundo em novembro.

Atualmente, o influencer tenta romper contrato com seu ex-empresário, Allan Jesus, após acusá-lo de não ter pago os valores devidos da parceria. Além disso, Luva alega que não tinha como compreender as cláusulas no acordo feito com a consultoria de Jesus por não ter sido alfabetizado, assim como seus pais.

Quem é o Luva de Pedreiro?

Com mais de 17 milhões de seguidores no TikTok, Iran Ferreira, de 20 anos, nasceu no povoado de Tábua, no interior da Bahia. Com o bordão “receba” repetido por famosos (e até incorporado a memes), o baiano desenvolveu a própria fórmula dos conteúdos: vídeos curtos, feitos no campo de terra batida, no qual demonstra a habilidade para dribles e chutes ao gol. E a ascensão surpreendente chamou a atenção da própria rede de Mark Zuckerberg, que, pela primeira vez, passou a seguir um influenciador do país.

