Luva de Pedreiro e Allan Jesus terminam audiência sem conciliação

A audiência de conciliação entre Luva de Pedreiro, ou Iran Santana Alves, e o empresário Allan Jesus, acabou sem acordo nesta terça-feira, 26.

Luva é quem move o processo para romper o contrato com o antigo empresário. Ele alega que não tinha como compreender as cláusulas no acordo por não ter sido alfabetizado, assim como seus pais.

Uma das condições previstas, inclusive, é de que Luva teria de pagar uma multa mínima de R$ 5,2 milhões caso rompesse o contrato antes de 2026.

O jovem que, de acordo com repórter do Metrópoles, teve um giro total de R$ 7.500 nas contas bancárias em 2022, quer romper o contrato pagando o equivalente a 50% do valor das parcerias fechadas no período em que esteve com Jesus. Já o empresário demanda R$ 20 milhões em compensação.

A sugestão da juíza Flávia Almeida Viveiros de Castro é que aconteça o pagamento de R$ 5,2 milhões e que Luva receba seu percentual dos contratos que foram firmados nos meses de trabalho com Jesus, o que daria em torno de R$ 7 milhões. As informações são do UOL.

Quem é o Luva de Pedreiro?

Com mais de 17 milhões de seguidores no TikTok, Iran Ferreira, de 20 anos, nasceu no povoado de Tábua, no interior da Bahia. Com o bordão “receba” repetido por famosos (e até incorporado a memes), o baiano desenvolveu a própria fórmula dos conteúdos: vídeos curtos, feitos no campo de terra batida, no qual demonstra a habilidade para dribles e chutes ao gol. E a ascensão surpreendente chamou a atenção da própria rede de Mark Zuckerberg, que, pela primeira vez, passou a seguir um influenciador do país.

