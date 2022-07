Após trocar de empresário, Luva de Pedreiro terá salário e casa de frente para o mar; veja valores

O criador de conteúdo digital Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, revelou no último domingo, 17, em entrevista para o Fantástico, da TV Globo, detalhes do contrato com o seu novo empresário, o ex-jogador de Futsal Falcão. O programa também revelou novas informações sobre o imbróglio entre Luva e o seu antigo empresário, Allan dos Santos.

O Influenciador tinha participado do mesmo programa no dia 3 de julho para explicar a polêmica com seu antigo empresário. A TV Globo conseguiu revogar uma liminar que proibia a emissora de divulgar detalhes do acordo entre Luva e Allan dos Santos. Com isso, o programa voltou a falar do tema, com entrevistas com o jovem e o antigo empresário.

No relato do ex-agente, ele diz que passou todas as informações do contrato para Luva e sua família. Ele disse que Iran sabe ler, desmentindo a afirmação do próprio Luva de Pedreiro duas semanas antes. Segundo Allan, o contrato entre as partes foi lido sem a presença de nenhum advogado e tem validado por quatro anos.

Allan confirmou que a multa para quebra do contrato é de R$ 5,2 milhões e afirmou que o influenciador tem mais ou menos R$ 2,2 milhões para receber nos próximos meses. Iran disse, em nova entrevista, que não sabia dos valores a receber.

As diferentes versões do empresário e do influenciador e o embate sobre multa e rompimento de contrato são resolvidos na justiça. No dia 26 de julho, haverá uma audiência de conciliação entre as partes. Iran segue cumprindo os compromissos assumidos com Allan. Os advogados do Luva querem a anulação.

Veja o salário do Luva de Pedreiro

Além do imbróglio com o antigo empresário, a reportagem revelou detalhes do novo contrato do baiano com a empresa de Falcão. Segundo o novo contrato, todas as despesas do jovem serão bancadas pelo Falcão. O Luva de Pedreiro receberá um salário mensal de R$ 100 mil e terá direito a 60% dos valores de novos contratos de publicidade, além de ter uma casa na praia. Falcão explica que o acordo também envolve estudos do influenciador. O ex-jogador disse que Luva será alfabetizado e terá aulas de educação financeira.

O que aconteceu com o Luva de Pedreiro?

O influenciador que conquistou o público brasileiro com seus vídeos jogando bola aparenta estar tendo problemas com o empresário atual, Allan Jesus.

O site Metrópoles revelou que, ao longo de 2022, Iran Ferreira teve um giro total de R$ 7.500 reais em duas contas bancárias -- apesar de um contrato milionário com a Amazon e mais de 30 milhões de seguidores nas redes, o que reacendeu rumores de que Jesus estaria fazendo algo com o dinheiro do rapaz. Nada do tipo foi confirmado, e o empresário publicou um vídeo refutando as acusações.

A consultoria de Jesus, que gerencia a carreira de Luva, também emitiu uma nota afirmando que o contrato com o influenciador tinha vigência até 2026.

Outra notícia do Metrópoles mostrou que, caso quebre o contrato, Luva teria de pagar cerca de R$ 5,2 milhões de reais. Na reportagem do Fantástico, foi confirmado que a conta do jovem teve menos de R$ 8 mi reais de movimentação e que o contrato com o antigo empresário teria uma multa milionária para ser desfeito.

Quem é o Luva de Pedreiro?

Com mais de 33,5 milhões de seguidores no Tiktok e Instagram, Iran Ferreira de 20 anos nasceu no povoado de Tábua, no interior da Bahia. Com o bordão “receba” repetido por famosos (e até incorporado a memes), o baiano desenvolveu a própria fórmula dos conteúdos: vídeos curtos, feitos no campo de terra batida, no qual demonstra a habilidade para dribles e chutes ao gol. E a ascensão surpreendente chamou a atenção da própria rede de Mark Zuckerberg, que, pela primeira vez, passou a seguir um influenciador do país.

Na falta de oportunidade para jogar profissionalmente, o jovem de 20 anos decidiu gravar os vídeos para ajudar a família humilde. E de onde veio o apelido pelo qual ficou conhecido? Na inspiração em atletas da Europa, que usam luvas de inverno (substituídas pelas luvas construção, mais baratas). Se o acessório foi alvo de bullying no começo, se tornou marca registrada após viralizar.

