Lu, do Magalu, estreia no metaverso da Meta

No horizonte de eventos do metaverso os primeiros habitantes, provavelmente, serão nativos do mundo virtual.

Semelhantes ou iguais a influenciadora virtual Lu, do Magalu, que estreia nesta quarta-feira, 24, no Horizon Workrooms, da Meta.

A garota propaganda da varejista dará uma entrevista às 17h ao Canaltech onde falará sobre o próprio metaverso e os planos da empresa para explorar a nova tecnologia.

Para Pedro Alvim, gerente sênior de redes sociais do Magalu, a ida ao metaverso, ainda que simbólica nesse momento, é uma forma de firmar o pé na tecnologia que ainda deve ganhar tração nos próximos anos.

“Sabemos que ainda haverá uma grande jornada para a adoção dessa tecnologia de forma ampla e massiva. Mas faz parte da nossa missão explicar, simplificar e estimular o uso de novas tecnologias, que facilitem a vida das pessoas", afirma Alvim.

E, e em termos de expansão de marca, levar o avatar que personifica o Magalu soa como um passo natural em um projeto que borra as barreiras entre o real e o virtual.

Na lista de façanhas da Lu nesse sentido entram, por exemplo, uma capa da Vogue Brasil, programas de TV aberta e clipes com artistas do peso de Anitta e Alok.

A boneca 3D também já fez parcerias com as maiores marcas do mundo, como Apple, Samsung, Red Bull, Adidas e McDonald’s.

Com 31 milhões de seguidores, a Lu tem um alcance tão relevante quanto o famosos na internet como Juliette ou Luva de Pedreiro — mesmo sendo feita de pixels.

Para o Magazine Luiza, a influenciadora se tornou um ativo importante: a expectativa é que somente a Lu gere por volta de US$ 17 milhões em ganhos anuais, segundo estudo realizado pelo site Onbuy.com. E no metaverso há ainda mais para explorar.