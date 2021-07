Lu, do Magalu, é nova participante da Super Dança dos Famosos

Foi no TikTok que a Lu, influenciadora virtual do Magazine Luiza, apareceu pela primeira vez em pé e se movimentando. Agora o próximo passo de dança será dado na televisão. Isto porque a partir domingo, 18, a Lu marcará presença no Super Dança dos Famosos, da TV Globo, dançando um ritmo por domingo, até o final da competição.

Ela, que tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, vai se apresentar em sete estilos musicais: funk, samba, paso doble, salsa, samba, valsa e tango.

Assim como acontece com os dançarinos em carne e osso, as coreografias e figurinos foram elaborados pelos profissionais que decidem as danças e as roupas usadas pelos artistas da atração.

Desenvolvimento

A iniciativa que vai trazer a Lu em 3D, dançando diversos ritmos no Super Dança dos Famosos, foi possível graças a uma tecnologia desenvolvida pela Globo, a partir da captura de movimentos corporais e faciais de uma coreógrafa, por meio de roupas sensorizadas, em um estúdio de motion capture. Os gestos da Lu são sincronizados para que ela apresente o ritmo musical.

“Com muito envolvimento tecnológico, conseguimos colocar a Lu na TV, dançando, toda semana”, diz Pedro Alvim, gerente de marca e redes sociais do Magalu.

O projeto foi idealizado pela Ogilvy Brasil, agência responsável pela estratégia de publicidade e marketing do Magalu, em parceria com a Globo.

Além da participação especial no programa, Lu também fará ativações nas redes sociais para interagir com os seguidores e torná-los parte da ação.

"A Lu vem crescendo como uma influenciadora virtual e assumindo novos papéis, inclusive papéis nunca antes assumidos por influenciadoras virtuais. Trazer a Lu nesse contexto, com diferentes estilos, roupas e movimentos, é levar para a TV tudo que ela já vem fazendo em redes sociais como o TikTok e o Instagram", afirma Daniel Schiavon, diretor executivo de criação da Ogilvy Brasil.

O executivo explica ainda que a ação que leva a influenciadora virtual para um programa de televisão é uma iniciativa que acompanha a transformação do formato de merchandising.

"Não é só um product placement. Nós estamos colocando nossas capacidades em prática para trazer formatos que cumpram um papel de construção de marca, mas também de experiência e entretenimento."