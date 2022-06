Apesar de contrato milionário, Luva de Pedreiro tem valor baixíssimo na conta; entenda o caso

*Atualização: A matéria foi corrigida após atualização do Metrópoles.

O influenciador digital Iran Ferreira, conhecido como Luva de Pedreiro, está com novos gestores de carreira após anunciar uma pausa nos vídeos e aparentemente cortar relações com o empresário Allan Jesus.

Os dois empresários, que optaram por não ser identificados, divulgaram a coluna do jornalista Leo Dias, do Metrópoles, o valor baixíssmo presente em duas contas bancárias do jovem influencer.

A condição financeira de Ferreira é debate nas redes sociais há algum tempo. Além dos milhões de seguidores, o influenciador fechou contrato estimado em 1 milhão de reais com a Amazon Prime Video, além de ter a própria loja de roupas e já ter ganho uma viagem da Pepsi para assistir a final da Champions League.

Os fãs comentavam que o jovem de 20 anos não parecia estar tomando proveito do sucesso financeiro repentino -- até Casimiro chegou a falar do tema em sua live, citando que Ferreira não tinha nem um celular ou computador novo.

A gestão da carreira de Luva de Pedreiro começou a ser questionada, assim como onde estariam os ganhos do influenciador. Nada do tipo foi comprovado, mas os novos empresários afirmam que as duas contas bancárias do influenciador tiveram um giro de R$ 7.500 no decorrer do ano de 2022.

O saldo foi descrito por Leo Dias como "basicamente nada" três horas após a publicação da matéria original. O jornalista afirma ter obtido acesso aos extratos bancários do influenciador nesta noite de quarta-feira, 22.

A quantia é bem menor do que o estimado por fontes ao Metrópoles, que dizem que só o primeiro grande faturamento do influenciador foi de R$ 300 mil -- além do R$ 1 milhão da Amazon.

Quem é o Luva de Pedreiro?

Com mais de 17 milhões de seguidores no TikTok, Iran Ferreira de 20 anos nasceu no povoado de Tábua, no interior da Bahia. Com o bordão “receba” repetido por famosos (e até incorporado a memes), o baiano desenvolveu a própria fórmula dos conteúdos: vídeos curtos, feitos no campo de terra batida, no qual demonstra a habilidade para dribles e chutes ao gol. E a ascensão surpreendente chamou a atenção da própria rede de Mark Zuckerberg, que, pela primeira vez, passou a seguir um influenciador do país.

Na falta de oportunidade para jogar profissionalmente, o jovem de 20 anos decidiu gravar os vídeos para ajudar a família humilde. E de onde veio o apelido pelo qual ficou conhecido? Na inspiração em atletas da Europa, que usam luvas de inverno (substituídas pelas luvas construção, mais baratas). Se o acessório foi alvo de bullying no começo, se tornou marca registrada após viralizar.

