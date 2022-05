Espero provar que sou boa, diz Juliette após fala de Samantha Schmütz

Juliette Freire é uma ex-BBB. A frase — um fato — pode ser proferida em tom pejorativo, e a paraibana de 32 anos tem total noção disso.

Alvo de uma polêmica na internet após a atriz Samantha Schmütz questionar se a advogada, maquiadora e cantora é mesmo uma artista, a campeã do "Big Brother Brasil 21" ressalta que, desde que deixou o confinamento no programa da TV Globo, sempre viu ("nas entrelinhas", como diz) certa resistência justamente por parte da classe artística.

Juliette desabafou sobre esse assunto, em entrevista ao GLOBO, pouco antes de estrear a bem-sucedida turnê "Caminho", sua primeira incursão sozinha nos palcos, no fim de março. Ela frisa que seu maior desejo hoje é ser conhecida pela música "e não apenas pelo reality show ou pela presença na internet", como afirma. E pondera que, para obter reconhecimento de outros artistas, tem estudado muito "para provar que é boa".

"Sou muito tranquila. Se houver resistência, que as pessoas sejam provadas da minha capacidade", diz Juliette, que arrebanha 33,7 milhões de seguidores no Instagram. "Faço reverência aos artistas que estão nesse caminho há mais tempo, porque é muito difícil... Sou muito respeitosa com o meu lugar e o lugar dos outros. Sou uma pessoa que canta, e estou virando cantora."

Para Juliette, a resistência está relacionada ao fato de parecer que ela virou artista "de uma hora para a outra", como explica:

"É como se dissessem: "Caramba, a gente estuda tanto e uma pessoa vira atriz de uma hora pra outra por conta de número de seguidores ou de público". Ou então: "Poxa, eu trabalhei tanto e essa pessoa já entra na frente", conta. "Existe isso, mas eu respeito muito, porque se eu estudo muito pra fazer alguma coisa e vem uma pessoa que nunca estudou e faz, primeiramente eu vou ter resistência."

A ex-BBB, aliás, vem sendo constantemente sondada para realizar trabalhos como atriz. Por enquanto, Juliette tem negado todos os convites. A justificativa? Ela não se sente preparada. Seria necessário estudar o suficiente para isso.

"O povo fica me pedindo. E aí eu digo: "Não, peraí, uma coisa de cada vez". Primeiro, estou trabalhando a música. Deixa pelo menos eu ficar bem na música, e aí a gente pensa. Não tenho planos. Se acontecer, será outro projeto de Deus. Ou só se vier uma coisa muito grande, sabe?", ressalta.

O que aconteceu entre Juliette e Samantha Schmütz?

Juliette foi uma das convidadas do último sábado, 14, do programa "Altas Horas" e, durante uma fala, afirmou que artistas, incluindo ela, deveriam se posicionar publicamente a respeito de assuntos que atinjam a sociedade. O momento foi compartilhado no perfil Midia Ninja, e a atriz Samantha Schmütz resolveu rebater a fala da ex-BBB.

"Bom, eu acho que, como pessoa anônima eu já fazia questão de participar de tudo aquilo que refletisse na sociedade, ou em mim, ou contribuir para alguma coisa positiva e como artista acho que é obrigação. A gente tá em um lugar de destaque, a nossa carreira não é só para nós, a gente tem um papel social. Então eu acho que tudo que atinge a sociedade nos diz respeito. Eu, como artista hoje, que estou me tornando, que sou, acho que é obrigação", disse Juliette.

Nos comentários do post, Samantha deu a entender que Juliette não era artista: "Acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?" Pouco depois, ela apagou o comentário, mas internautas já haviam criticado seu posicionamento. Alguns defenderam que Juliette estaria "se tornando" uma artista, assim como ela mesmo definiu.

