Lollapalooza Brasil 2026 tem terceira baixa; veja artistas que cancelaram

Lollapalooza no Autódromo de Interlagos ( Daniel Deák/ SPTuris)
Redatora
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 22h56.
O Lollapalooza Brasil 2026 sofreu mais uma baixa no lineup deste ano. O músico norte-americano The Dare anunciou na última terça-feira, 20, que não se apresentará mais no festival marcado para março, em São Paulo. O artista comunicou o cancelamento nas redes sociais e afirmou que também está fora das edições sul-americanas do Lollapalooza e do Festival Estéreo Picnic, na Colômbia.
Sem detalhar os motivos, o cantor afirmou que a decisão foi difícil e que pretende explicar o contexto em outro momento. Ele tinha show previsto para o domingo, 22 de março, último dia do evento no Autódromo de Interlagos.
Com a saída, o festival soma três cancelamentos antes do início da edição. A primeira baixa ocorreu em setembro do ano passado, quando Lola Young interrompeu a turnê após um colapso em apresentação nos Estados Unidos. Na sequência, d4vd também foi retirado da programação em meio a uma investigação policial.
Para substituir Young e d4vd, a organização anunciou Blood Orange e Ruel para o dia 20 de março, na abertura da 13ª edição do festival. Até o momento, não há substituto confirmado para o horário destinado ao show de The Dare.
The Dare ganhou projeção na cena indie com a faixa “Girl”, presente no álbum "What’s Wrong With New York?" (2025). O artista também assina a produção de “Guess”, música de Charli XCX que destacou seu trabalho em 2025.
O Lollapalooza Brasil 2026 acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A edição reúne 72 atrações nacionais e internacionais, com destaque para Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator e Chappell Roan.