Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Lollapalooza Brasil 2026 tem terceira baixa; veja artistas que cancelaram

Festival em São Paulo já contabiliza três cancelamentos antes da 13ª edição

Lollapalooza no Autódromo de Interlagos ( Daniel Deák/ SPTuris)

Lollapalooza no Autódromo de Interlagos ( Daniel Deák/ SPTuris)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 22h56.

O Lollapalooza Brasil 2026 sofreu mais uma baixa no lineup deste ano. O músico norte-americano The Dare anunciou na última terça-feira, 20, que não se apresentará mais no festival marcado para março, em São Paulo. O artista comunicou o cancelamento nas redes sociais e afirmou que também está fora das edições sul-americanas do Lollapalooza e do Festival Estéreo Picnic, na Colômbia.

Sem detalhar os motivos, o cantor afirmou que a decisão foi difícil e que pretende explicar o contexto em outro momento. Ele tinha show previsto para o domingo, 22 de março, último dia do evento no Autódromo de Interlagos.

Mudanças no lineup e histórico de cancelamentos

Com a saída, o festival soma três cancelamentos antes do início da edição. A primeira baixa ocorreu em setembro do ano passado, quando Lola Young interrompeu a turnê após um colapso em apresentação nos Estados Unidos. Na sequência, d4vd também foi retirado da programação em meio a uma investigação policial.

Para substituir Young e d4vd, a organização anunciou Blood Orange e Ruel para o dia 20 de março, na abertura da 13ª edição do festival. Até o momento, não há substituto confirmado para o horário destinado ao show de The Dare.

Quem é The Dare?

The Dare ganhou projeção na cena indie com a faixa “Girl”, presente no álbum "What’s Wrong With New York?" (2025). O artista também assina a produção de “Guess”, música de Charli XCX que destacou seu trabalho em 2025.

O Lollapalooza Brasil 2026 acontece nos dias 20, 21 e 22 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A edição reúne 72 atrações nacionais e internacionais, com destaque para Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator e Chappell Roan.

Acompanhe tudo sobre:Shows-de-músicaLollapaloozaFestivais

Mais de Pop

Mapa das alianças: quais grupos já se formaram no BBB 26?

BBB 26: Queridômetro dessa quarta-feira teve chuva de 'malas'

Resumão do BBB 26: tudo o que aconteceu nessa quarta-feira

'Vergonhoso', reage equipe de Gabriela após comentário de Matheus

Mais na Exame

Pop

Mapa das alianças: quais grupos já se formaram no BBB 26?

Esporte

Djokovic x Mastrelli no Australia Open: confira todas as informações disponíveis

Mundo

Trump diz que se reunirá com Zelensky e que um acordo com a Rússia está 'próximo'

Brasil

Lula e presidente turco conversam sobre crise em Gaza e investimentos no Brasil