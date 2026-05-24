CEOs e IA: as decisões que separam empresas que crescem das que travam

A forma como líderes implementam inteligência artificial já influencia competitividade e crescimento das empresas (Envato/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 24 de maio de 2026 às 05h09.
Nesse cenário, a postura da liderança diante dessa transformação tem ajudado a definir quais companhias conseguem avançar mais rápido e quais encontram dificuldades para acompanhar o mercado.
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Nesse cenário, o papel do CEO mudou: mais do que aprovar investimentos em tecnologia, líderes precisam entender como integrar a IA à rotina da empresa sem comprometer cultura, produtividade ou segurança.
Entre empresas que conseguem acelerar resultados com IA, existe um padrão comum: a implementação costuma começar em problemas específicos.
Em vez de tentar transformar toda a operação de uma vez, lideranças priorizam tarefas repetitivas, processos lentos ou áreas com gargalos claros.
Isso permite testar ferramentas, medir impacto e adaptar fluxos internos antes de ampliar o uso da tecnologia. Em muitos casos, a IA passa a assumir tarefas operacionais, liberando equipes para atividades estratégicas e criativas.
Outro fator importante é o treinamento das equipes. Empresas que conseguem extrair melhores resultados da IA costumam investir em adaptação interna, ensinando funcionários a utilizar as ferramentas de forma prática e alinhada aos objetivos do negócio.
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Em contrapartida, organizações que enfrentam dificuldades frequentemente repetem o mesmo erro: tratar a IA apenas como tendência ou solução imediata para reduzir custos.
Sem planejamento claro, a implementação gera processos confusos, resistência interna e expectativas irreais sobre o que a tecnologia realmente consegue fazer.
Também há empresas que adotam ferramentas sem estabelecer critérios de segurança ou revisão humana. Isso aumenta riscos relacionados a informações imprecisas, dados sensíveis e decisões automatizadas sem contexto suficiente.
Outro problema recorrente é a falta de direcionamento da liderança. Quando o uso da IA não possui objetivos claros, as equipes passam a utilizar diferentes plataformas sem padronização, o que dificulta produtividade e controle interno.
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A velocidade de adaptação passou a ser um diferencial competitivo. Empresas que entendem como integrar IA à operação conseguem testar ideias mais rapidamente, reduzir tempo em tarefas operacionais e responder com mais agilidade às mudanças do mercado.
Isso não significa substituir equipes ou eliminar decisões humanas. Pelo contrário: especialistas apontam que a tendência é que profissionais capazes de combinar análise crítica com domínio de ferramentas de IA ganhem espaço dentro das empresas.
Nesse cenário, o CEO deixa de ocupar apenas o papel de gestor tradicional e passa a atuar como alguém responsável por direcionar como a tecnologia será usada dentro da cultura da organização.
A discussão sobre IA nas empresas deixou de ser apenas técnica. Hoje, ela envolve estratégia, produtividade, cultura organizacional e competitividade. A diferença entre companhias que avançam e empresas que travam muitas vezes não está apenas na ferramenta escolhida, mas na forma como a liderança conduz a transformação.