Sisu divulga lista de aprovados nesta quinta-feira, 29; veja como consultar

Candidatos precisam manifestar interesse para participar da lista de espera (Valter Campanato/Agência Brasil)
Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 00h01.
O Sistema de Seleção Unificada (SISU) divulga nesta quinta-feira, 29, a lista dos aprovados para ingresso no ensino superior. Além das vagas para chamada regular, os candidatos também podem manifestar interesse na lista de espera.
As informações no site do Ministério da Educação (MEC) apontam que a data de matrícula é na segunda-feira, 2. A data também é o prazo limite para manifestar interesse e ingressar na fila de espera dos cursos selecionados.
Segundo o Ministério da Educação, serão 274,8 mil vagas ofertadas em 7.388 cursos de 136 instituições.
Esse é o maior volume da história do Sisu em quantidade de instituições participantes.
Os candidatos podem consultar a lista de aprovados no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do site oficial do MEC.
Neste ano, o sistema contabiliza as notas dos últimos três anos e seleciona a maior para representar o aluno no ranking de aprovados.
Vale ressaltar que serão consideradas apenas notas de anos em que o candidato estava cursando o terceiro ano do ensino médio ou já havia concluído os anos escolares.
Para mais informações, acesse o edital do Sisu 2026.
Confira as etapas para inscrição no SISU.
Os dados econômicos preenchidos durante o período de inscrição para o SISU 2026, que encerrou na última sexta-feira, 23, são usados para filtrar os candidatos que estão aptos à política de cotas das universidades.
O Sisu é um sistema eletrônico administrado pelo MEC que permite que instituições públicas de ensino superior disponibilizem vagas para candidatos que tenham realizado o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).
A cada edição, as instituições públicas que optam por participar do Sisu anunciam a disponibilidade de vagas em seus cursos.
Após o período de inscrições, os candidatos são selecionados conforme a ordem de classificação, considerando o curso desejado e a modalidade de concorrência, respeitando o número de vagas disponíveis para cada curso.
O Programa Universidade para Todos (Prouni) é outra iniciativa que busca facilitar o acesso dos candidatos às instituições de ensino superior.
As inscrições começaram nesta segunda-feira, 26, e também acabam na quinta-feira.
Para bolsa integral, os candidatos precisam comprovar renda bruta familiar mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa.
Para o auxílio parcial — com 50% da cobertura — o valor sobe para 3 salários mínimos por pessoa.Também é preciso cumprir ao menos um dos seguintes pré-requisitos:
O Prouni considera uma das duas últimas notas do Enem com pontuação mínima de 450 pontos e sem anular a redação. O programa não contempla candidatos 'treineiros' que ainda não concluíram o ensino médio.
As inscrições também são realizadas no site Prouni Aluno.