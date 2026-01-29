Sisu divulga lista de aprovados nesta quinta-feira, 29; veja como consultar

O Sistema de Seleção Unificada (SISU) divulga nesta quinta-feira, 29, a lista dos aprovados para ingresso no ensino superior. Além das vagas para chamada regular, os candidatos também podem manifestar interesse na lista de espera.

As informações no site do Ministério da Educação (MEC) apontam que a data de matrícula é na segunda-feira, 2. A data também é o prazo limite para manifestar interesse e ingressar na fila de espera dos cursos selecionados.

Segundo o Ministério da Educação, serão 274,8 mil vagas ofertadas em 7.388 cursos de 136 instituições.

Esse é o maior volume da história do Sisu em quantidade de instituições participantes.

Como saber se fui aprovado no SISU 2026?

Os candidatos podem consultar a lista de aprovados no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do site oficial do MEC.

Neste ano, o sistema contabiliza as notas dos últimos três anos e seleciona a maior para representar o aluno no ranking de aprovados.

Vale ressaltar que serão consideradas apenas notas de anos em que o candidato estava cursando o terceiro ano do ensino médio ou já havia concluído os anos escolares.

Cronograma Sisu 2026

Inscrição: 19 a 23 de janeiro de 2026

Chamada regular: 29 de janeiro de 2026

Matrícula dos selecionados: a partir de 2 de fevereiro de 2026

Manifestação de interesse na lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026

Para mais informações, acesse o edital do Sisu 2026.

Como funcionou a inscrição no SISU 2026?

Confira as etapas para inscrição no SISU.

Acesse o site SISU Aluno ou Portal Único e selecione "Inscreva-se"; Faça login com conta GOV.Br (CPF e senha). Os dados foram preenchidos antes da prova do Enem; Preencha os dados pessoais, sociais e econômicos sem adulterar nenhuma informação; Escolha dois cursos de interesse; Aguarde os resultados.

Informações econômicas

Os dados econômicos preenchidos durante o período de inscrição para o SISU 2026, que encerrou na última sexta-feira, 23, são usados para filtrar os candidatos que estão aptos à política de cotas das universidades.

O que é e como funciona o Sisu?

O Sisu é um sistema eletrônico administrado pelo MEC que permite que instituições públicas de ensino superior disponibilizem vagas para candidatos que tenham realizado o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

A cada edição, as instituições públicas que optam por participar do Sisu anunciam a disponibilidade de vagas em seus cursos.

Após o período de inscrições, os candidatos são selecionados conforme a ordem de classificação, considerando o curso desejado e a modalidade de concorrência, respeitando o número de vagas disponíveis para cada curso.

Inscrição no Prouni 2026

O Programa Universidade para Todos (Prouni) é outra iniciativa que busca facilitar o acesso dos candidatos às instituições de ensino superior.

As inscrições começaram nesta segunda-feira, 26, e também acabam na quinta-feira.

Para bolsa integral, os candidatos precisam comprovar renda bruta familiar mensal de até 1,5 salário mínimo por pessoa.

Para o auxílio parcial — com 50% da cobertura — o valor sobe para 3 salários mínimos por pessoa.

Também é preciso cumprir ao menos um dos seguintes pré-requisitos:

Ter cursado o ensino médio integralmente em escola da rede pública;

Ter cursado o ensino médio integralmente em instituição privada como bolsista integral ou parcial;

Ter cursado o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada, desde que como bolsista integral ou parcial;

Ser pessoa com deficiência (PCD), conforme previsto na legislação;

Ser professor da rede pública de ensino na educação básica e participar do processo que comprova limite de renda.

O Prouni considera uma das duas últimas notas do Enem com pontuação mínima de 450 pontos e sem anular a redação. O programa não contempla candidatos 'treineiros' que ainda não concluíram o ensino médio.

As inscrições também são realizadas no site Prouni Aluno.