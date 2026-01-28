Irã atacará Israel em caso de intervenção militar dos EUA, diz governo

O Irã afirmou nesta quarta‑feira, 28, que lançará ataques contra Tel Aviv e alvos ligados aos Estados Unidos e seus aliados caso Washington inicie qualquer ação militar contra o território iraniano, disse um alto conselheiro do líder supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei.

Ali Ali Shamkhani, assessor político e representante de Khamenei no Conselho de Defesa Nacional iraniano, usou a plataforma X para advertir que “qualquer ação militar dos Estados Unidos, de qualquer origem e em qualquer nível, será considerada o início de uma guerra, e a resposta será imediata, integral e sem precedentes, dirigida contra o agressor, o coração de Tel Aviv e todos aqueles que o apoiam”.

Shamkhani, ex‑secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, também declarou que “um ataque limitado é uma ilusão”, rejeitando a ideia de uma intervenção restrita por parte de Washington.

O tom das declarações ocorre em meio a uma escalada de tensões entre Teerã e Washington, que se intensificaram nas últimas semanas com o envio de forças militares americanas ao Oriente Médio como parte de um reforço de dissuasão, enquanto líderes dos Estados Unidos repetem advertências de que todas as opções, inclusive militares, permanecem sobre a mesa.

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que a frota enviada está pronta para “cumprir sua missão com rapidez e violência”, e reiterou a expectativa de que o Irã aceite negociações que resultem em um acordo “justo e equitativo” que impeça o desenvolvimento de armas nucleares.

O envio da frota foi ordenado após manifestações em todo o Irã desde o final de dezembro de 2025, que foram duramente reprimidas pelas autoridades iranianas. Organizações de direitos humanos estimam milhares de mortes em decorrência da repressão, embora números variem conforme as fontes.

(Com informações da agência EFE)