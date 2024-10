Alanis Morissette anuncia turnê no Brasil em 2025; veja datas e como comprar

Alguns meses após ser anunciada como uma das headliners do Lollapalooza 2025 no Brasil, a cantora e compositora Alanis Morissette, sete vezes vencedora do Grammy, anunciou uma nova turnê mundial para o ano que vem. A série de shows passará pelo Reino Unido, Europa e América do Sul — o Brasil incluído, com shows além do festival paulistano.

Na América do Norte, a "Triple Moon Tour" teve 35 datas e vendeu mais de meio milhão de ingressos, com todos os locais lotados. No Brasil, além de São Paulo, a artista também se apresenta em Curitiba, no dia 30 de março de 2025, na Pedreira Paulo Leminski.

Tanto na pré-venda quanto na venda geral os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h, pelo site da Ticketmaster, e a partir das 11h nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço). Será permitido comprar até seis ingressos por CPF, limitados a duas meias-entradas.

Veja as datas dos shows da Alanis no Brasil

29/03/2025 (sábado): São Paulo, Brasil Lollapalooza Brasil

30/03/2025 (domingo): Curitiba, Brasil Pedreira Paulo Leminski

Quando começa a pré-venda do show da Alanis Morissette em Curitiba?

Clientes Santander Select e Private, portadores dos cartões Unique Infinite; Santander Unlimited Infinite; Decolar Santander Infinite; GOL Smiles Santander Infinite; American Express®️ Gold Card Santander; American Express®️ Platinum Card Santander; American Express®️ Centurion Card Santander; Santander Unique Black; Santander Unlimited Black; Santander / AAdvantage®️ Black, poderão comprar os ingressos em pré-venda exclusiva no dia 23 de outubro, com parcelamento em até 5 vezes sem juros.

Já a pré-venda para os demais clientes do banco acontece no dia 24 de outubro. Neste caso, todos os cartões são elegíveis, exceto os de viagens e PJ.

Quando começa a venda geral do show da Alanis Morissette no Brasil?

O público geral poderá comprar a partir de 25 de outubro e parcelar com cartão em até 3 vezes sem juros ou de 4 vezes a 8 vezes com juros.

Veja o valor do ingresso do show da Alanis Morissete em Curitiba

PISTA: R$ 295,00 meia entrada e R$ 590,00 inteira

R$ 295,00 meia entrada e R$ 590,00 inteira PISTA PREMIUM: R$ 440,00 meia entrada e R$ 880,00 inteira

R$ 440,00 meia entrada e R$ 880,00 inteira CAMAROTE: R$ 460,00 meia entrada e R$ 920,00 inteira