Lollapalooza 2026: veja datas, valor e como comprar; vendas começam hoje

A 13ª edição do Lollapalooza Brasil já tem data marcada: será nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. As vendas do ingresso LollaLovers, que dá direito aos três dias de festival, começam nesta terça-feira, 22.

O ingresso é exclusivo para clientes do Bradesco, patrocinador e meio de pagamento oficial do festival há sete anos. Além do preço mais acessível, a modalidade também oferece um pacote exclusivo de benefícios, como parcelamento em 12x, entrada preferencial, entre outros.

Na última edição, o festival reuniu 240 mil pessoas, com mais de 70 atrações nacionais e internacionais espalhadas por quatro palcos. Nos 600 mil metros quadrados, o evento proporcionou 36 horas de música e marcou a estreia de 15 artistas no país. Foram, ao todo, 44 marcas parceiras e 47 ativações.

Como funciona o LollaLovers e quem tem direito?

O LollaLovers é pessoal, limitado a um ingresso por CPF, e intransferível. Além da isenção da taxa de conveniência e do valor mais acessível para o evento, a modalidade contará também com acesso preferencial ao festival, 20% de desconto na compra antecipada de bebidas pelo aplicativo oficial e um pôster comemorativo do Lollapalooza Brasil 2026.

A venda do LollaLovers é exclusiva para clientes dos cartões de crédito Bradesco pessoa física, titular e adicional, next, Bradescard e Digio, de todas as bandeiras.

A venda começa hoje ao meio-dia e está sujeita à disponibilidade.

Conheça as vantagens exclusivas do LollaLovers:

Lolla Pass – ingresso válido para os 3 dias de festival

Parcelamento em 12X sem juros

20% de desconto na compra antecipada de bebidas pelo aplicativo oficial (benefício ativo somente no mês do festival)

Isenção da taxa de conveniência

Entrada preferencial no evento

Poster comemorativo Lollapalooza Brasil 2026

Condições de pagamento para os LollaLovers

O LollaLovers garante o passe para os 3 dias de festival, com as melhores condições possíveis, um plano especialmente pensado para não pesar no orçamento dos fãs, além de um pacote exclusivo de benefícios. Está disponível nas seguintes categorias de preço:

meia-entrada, para quem tem o direito legal a este benefício: 12x sem juros de R$ 66,00

entrada social – 45% de desconto com doação de R$ 20 automática para instituições parceiras do festival: 12x de R$ 74,27

inteira: 12 X R$132,00

Desde 2018, o Lollapalooza Brasil une entretenimento e ações sociais através da Entrada Social. Nesta modalidade de compra, qualquer cliente pode gerar uma doação automática de R$ 20 para os Projetos Guri, Casa do Zezinho e Criança Esperança. Como retribuição, garantem 45% de desconto sobre o valor do ingresso em modalidade inteira, tornando o evento mais acessível.

Como e onde comprar ingressos?

A Ticketmaster, parceira oficial do festival, será responsável por toda a operação de venda de ingressos do Lollapalooza Brasil 2026. As vendas do LollaLovers estarão disponíveis no site ticketmaster.com.br, sem cobrança de taxa de conveniência. Os clientes têm direito a comprar 1 ingresso LollaLovers, na categoria Pass, por CPF.

O festival reforça a informação de seu canal de vendas oficial e alerta o público para sites fraudulentos que tentam se aproveitar dos fãs do festival.

Quando será o Lollapalooza 2026?

O festival acontece em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, nos dias 20, 21 e 22 de março de 2026.