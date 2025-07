Os 10 momentos mais icônicos de Ozzy Osbourne, que morreu nesta terça-feira, 22

Ozzy Osbourne, o vocalista do Black Sabbath e ícone do rock mundial, morreu nesta terça-feira, 22, aos 76 anos.

Nascido em Birmingham, Inglaterra, Osbourne se destacou como uma das figuras mais emblemáticas do heavy metal, sendo reconhecido como o "Príncipe das Trevas".

Sua carreira começou em uma cidade industrial e cinzenta, mas sua jornada o levou a se tornar um dos músicos mais influentes da história do rock.

O cantor foi responsável por criar e popularizar clássicos do heavy metal nas décadas de 1970 e 1980.

Com álbuns icônicos como Black Sabbath (1970), Paranoid (1970) e Master of Reality (1971), ele ajudou a estabelecer as bases do gênero, com músicas como "Iron Man", "Paranoid" e "War Pigs".

Ao longo de sua carreira, Ozzy protagonizou episódios que se tornaram parte da mitologia do rock.

Em 1981, num momento de fúria, ele arrancou a cabeça de duas pombas durante uma reunião com executivos da gravadora CBS.

No ano seguinte, Ozzy mordeu a cabeça de um morcego lançado ao palco durante um show em Iowa, acreditando ser um brinquedo. O incidente, que exigiu tratamento médico, incluindo vacina antirrábica, se tornou uma das histórias mais conhecidas da cultura rock.

A carreira solo de Ozzy foi marcada pelo sucesso de Blizzard of Ozz (1980), álbum que apresentou hits como "Crazy Train" e "Mr. Crowley", alavancados pela colaboração com o guitarrista virtuoso Randy Rhoads.

Sua habilidade de se reinventar e continuar relevante ao longo dos anos fez dele uma presença constante na cultura pop, com participações em filmes e séries que revelavam seu irreverente senso de humor.

A relação com sua esposa e empresária Sharon Osbourne também teve um papel fundamental em sua carreira.

Com mais de 50 anos de carreira, Ozzy vendeu mais 100 milhões de discos, contanto Black Sabbath e carreira solo, e foi eleito para o Hall da Fama do Rock tanto com o Black Sabbath quanto por seus trabalhos próprios.

O incidente com as pombas na CBS (1981) – Para impressionar os executivos da gravadora CBS, Ozzy e sua esposa Sharon levaram pombos para uma reunião. Ele soltou as aves, mas num momento de arranjou a cabeça de uma delas com mordidas, causando surpreendente e congelando sua relação com a gravadora.

A mordida no morcego vivo (20 de janeiro de 1982) – Durante um show em Iowa, um fã jogou um morcego no palco. Pensando que era de brinquedo, Ozzy mordeu a cabeça do animal, só depois percebendo que era real e precisando receber a vacina antirrábica. Esse episódio virou uma lenda do rock.

Prisão por urinar no Álamo ( 1982 ) – Durante uma turnê, Ozzy foi preso após urinar em uma parede do monumento histórico do Álamo no Texas, mas conseguiu sair para cumprir o show.

Lançamento do álbum "Blizzard of Ozz" (1980) – Primeiro álbum solo de Ozzy, trazendo sucessos eternos como "Crazy Train" e "Mr. Crowley", consolidando sua carreira pós-Black Sabbath.

A volta do Black Sabbath (2011) – Ozzy voltou a gravar com sua formação original para o álbum "13", que alcançou a 1ª posição na Billboard 200, um marco para a banda.

O sucesso de "No More Tears" (1991) – Álbum que contém grandes clássicos da carreira solo de Ozzy e mostrou sua longevidade no metal.

Momentos de excentricidades em festas, como cheirar formigas com canudo – Entre suas histórias bizarras e divertidas, esta é uma das que simbolizam sua imagem de “louco” do rock.

Romance turbulento com Sharon Osbourne, incluindo suas brigas e reconciliações – Momentos pessoais marcantes, como roubar flores de uma cova para Sharon, viraram histórias famosas na autobiografia do cantor. Inclusive, os dois tiveram um reality show que retratou o romance , exibido pela MTV entre 2002 e 2005. A série acompanhava o dia a dia da família, mostrando não apenas os conflitos e momentos de crise do casal, mas também a convivência dos filhos.

Reconhecimento como “Lenda Viva do Rock” (2008) – Ozzy foi homenageado oficialmente por sua contribuição ao gênero em sua terra natal.