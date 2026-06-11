Trump cancela ataques planejados contra o Irã nesta quinta-feira após negociações

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira, 11, que cancelou os ataques militares planejados contra o Irã, uma mudança drástica de posição que ocorreu poucas horas após ele prometer atingir o Irã com "força" e ameaçar confiscar sua infraestrutura petrolífera.

"Considerando que as discussões com a República Islâmica do Irã foram levadas ao mais alto nível da liderança iraniana e aprovadas, eu, como Presidente dos Estados Unidos da América, cancelei os ataques e bombardeios programados contra o Irã para esta noite", declarou Trump em publicação no Truth Social.

Segundo o republicano, a decisão foi tomada após negociações com países do Oriente Médio, como Arábia Saudita, Catar e Israel. No entanto, reforçou que o bloqueio naval continuará.

Em relação às discussões com lideranças do Irã, Trump disse que "a data e o local da assinatura" seriam "anunciados em breve".

"As discussões e os pontos finais foram, tanto em conceito quanto em detalhes, aprovados por todas as partes envolvidas, incluindo os Estados Unidos, Israel, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Catar, Turquia, Paquistão, Bahrein, Kuwait, Jordânia, Egito e outros. O bloqueio naval permanecerá em pleno vigor até que esta transação seja finalizada — a data e o local da assinatura serão anunciados em breve".

O Irã ainda não comentou a decisão de Trump.