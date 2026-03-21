Lollapalooza 2026: confira o line-up completo deste sábado, 21

Chappell Roan: cantora encerra a programação do palco Budweiser neste sábado (Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy/Getty Images)
Redatora
Publicado em 21 de março de 2026 às 05h00.
Chappell Roan, Skrillex e RIIZE são os principais nomes do line-up do Lollapalooza Brasil 2026 neste sábado, 21. O segundo dia do festival reúne artistas nacionais e internacionais distribuídos pelos quatro palcos do evento no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
No palco Budweiser, a atração principal da noite é Chappell Roan, que se apresenta às 21h30. Antes dela, sobem ao palco Lewis Capaldi, Marina, Agnes Nunes e JADSA.
Já no palco Samsung Galaxy, o DJ e produtor Skrillex fecha a programação com show marcado para 20h10. O palco também recebe apresentações de Cypress Hill, Foto em Grupo, Varanda e Hurricanes.
No palco Flying Fish, o grupo RIIZE encerra os shows às 21h30. Ao longo do dia, o palco ainda recebe artistas como TV Girl, The Warning e Cidade Dormitório.
Palco Budweiser
Palco Samsung Galaxy
Palco Flying Fish
Palco Perry’s by Fiat
O festival acontece no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, e não possui estacionamento oficial para o público. A principal recomendação é utilizar transporte público.
A forma mais comum de acesso é pela Linha 9–Esmeralda da CPTM, com desembarque na Estação Autódromo, localizada a cerca de 10 minutos de caminhada do evento.
Durante os dias do festival, o metrô e os trens da CPTM funcionam com operação especial 24 horas para facilitar o retorno do público após o término dos shows.
Outra opção é o Trem Expresso, que sai das estações Pinheiros e Morumbi e segue sem paradas até a Estação Cidade Dutra, a cerca de 400 metros do portão do festival. As viagens acontecem a cada 30 minutos.
Também é possível chegar ao festival por aplicativos de transporte ou pelo transfer oficial do evento, que realiza embarque em diferentes pontos da cidade.
Você também pode conferir os horários de cada um dos shows por aqui.
Os organizadores do festival disponibilizam aos portadores de ingressos a possibilidade de solicitar reembolso do valor de face do ingresso, desde que o pedido seja feito dentro do prazo estabelecido pela organização.
Em geral, o reembolso pode ser solicitado para ingressos não utilizados ou em situações específicas definidas pelo evento. Caso haja cancelamento ou alteração na programação, o público será orientado sobre os procedimentos para a devolução do valor.
Cada pessoa pode levar até cinco itens, entre:
O Lollapalooza Brasil 2026 acontece entre 20 e 22 de março e reúne dezenas de artistas em quatro palcos no Autódromo de Interlagos