Lollapalooza 2026: confira o line-up completo deste sábado, 21

Chappell Roan, Skrillex e RIIZE são os principais nomes do line-up do Lollapalooza Brasil 2026 neste sábado, 21. O segundo dia do festival reúne artistas nacionais e internacionais distribuídos pelos quatro palcos do evento no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

No palco Budweiser, a atração principal da noite é Chappell Roan, que se apresenta às 21h30. Antes dela, sobem ao palco Lewis Capaldi, Marina, Agnes Nunes e JADSA.

Já no palco Samsung Galaxy, o DJ e produtor Skrillex fecha a programação com show marcado para 20h10. O palco também recebe apresentações de Cypress Hill, Foto em Grupo, Varanda e Hurricanes.

No palco Flying Fish, o grupo RIIZE encerra os shows às 21h30. Ao longo do dia, o palco ainda recebe artistas como TV Girl, The Warning e Cidade Dormitório.

Veja abaixo o line-up completo do Lollapalooza 2026 neste sábado:

Palco Budweiser

12h45 - JADSA

14h45 - Agnes Nunes

16h55 - Marina

19h05 - Lewis Capaldi

21h30 - Chappell Roan

Palco Samsung Galaxy

12h00 - Hurricanes

13h40 - Varanda

15h50 - Foto em Grupo

18h00 - Cypress Hill

20h10 - Skrillex

Palco Flying Fish

12h45 - Artur Menezes

14h45 - Cidade Dormitório

16h55 - The Warning

19h05 - TV Girl

21h30 - RIIZE

Palco Perry’s by Fiat

12h00 - Blackat

13h00 - Marcelin O Brabo

14h15 - Crizin da Z.O.

15h30 - Febre90s

16h45 - N.I.N.A

18h00 - Hamdi

19h15 - 2Hollis (Rommulas)

20h30 - MU540

22h00 - Brutalismus 3000

Como chegar ao Lollapalooza?

O festival acontece no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, e não possui estacionamento oficial para o público. A principal recomendação é utilizar transporte público.

A forma mais comum de acesso é pela Linha 9–Esmeralda da CPTM, com desembarque na Estação Autódromo, localizada a cerca de 10 minutos de caminhada do evento.

Durante os dias do festival, o metrô e os trens da CPTM funcionam com operação especial 24 horas para facilitar o retorno do público após o término dos shows.

Outra opção é o Trem Expresso, que sai das estações Pinheiros e Morumbi e segue sem paradas até a Estação Cidade Dutra, a cerca de 400 metros do portão do festival. As viagens acontecem a cada 30 minutos.

Também é possível chegar ao festival por aplicativos de transporte ou pelo transfer oficial do evento, que realiza embarque em diferentes pontos da cidade.

Line-up oficial do Lollapalooza

Você também pode conferir os horários de cada um dos shows por aqui.

Posso pedir reembolso do meu ingresso?

Os organizadores do festival disponibilizam aos portadores de ingressos a possibilidade de solicitar reembolso do valor de face do ingresso, desde que o pedido seja feito dentro do prazo estabelecido pela organização.

Em geral, o reembolso pode ser solicitado para ingressos não utilizados ou em situações específicas definidas pelo evento. Caso haja cancelamento ou alteração na programação, o público será orientado sobre os procedimentos para a devolução do valor.

O que pode levar no Lollapalooza?

Cada pessoa pode levar até cinco itens, entre:

Óculos escuros, capa de chuva, protetor solar e protetor labial, chapéu ou boné, canga, mochila ou bolsa;

Alimentos industrializados lacrados, como biscoitos, torradas ou barras de cereal;

Frutas cortadas em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock";

Sanduíches em embalagem transparente e não rígida, do tipo "zip lock".

O que não pode levar?

Objetos de vidro, plástico ou metal;

Garrafas rígidas de qualquer material;

Latas;

Objetos cortantes ou perfurantes, como facas ou tesouras;

Fogos de artifício ou objetos explosivos;

Guarda-chuvas;

Bebidas em qualquer recipiente;

Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo;

Isopor, cooler ou recipientes para armazenagem;

Bastão de selfie;

Câmeras profissionais com lente destacável;

Drones ou equipamentos semelhantes;

Substâncias inflamáveis ou tóxicas.

O Lollapalooza Brasil 2026 acontece entre 20 e 22 de março e reúne dezenas de artistas em quatro palcos no Autódromo de Interlagos