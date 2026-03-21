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Lollapalooza 2026: veja a possível setlist de Chappell Roan neste sábado, 21

Cantora americana, vencedora do Grammy de Artista Revelação, se apresenta no sábado, 21, como headliner no Palco Budweiser

Chappell Roan: cantora se apresenta neste sábado, 21 ( Kevin Mazur/Getty Images/Getty Images)

Chappell Roan: cantora se apresenta neste sábado, 21 ( Kevin Mazur/Getty Images/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 21 de março de 2026 às 05h01.

A cantora Chappell Roan será uma das principais atrações do Lollapalooza Brasil 2026 neste sábado, 21. A artista sobe ao Palco Budweiser por volta das 21h30, no horário de Brasília.

Esta será a primeira apresentação da artista no país. No mesmo dia, ela divide o posto de headliner com Skrillex e Lewis Capaldi.

Chappell Roan é o nome artístico de Kayleigh Rose Amstutz. A cantora ganhou projeção global após o sucesso da faixa “Good Luck, Babe!”, que impulsionou sua carreira internacional.

Outras músicas também ampliaram sua base de fãs, como “Pink Pony Club”, “Hot to Go!” e “Red Wine Supernova”.

A artista construiu sua identidade visual com forte influência da cultura drag. As apresentações incluem maquiagem teatral e figurinos elaborados, elementos que se tornaram marca registrada de seus shows.

Sua obra também se destaca por abordar temas ligados à identidade queer. Declaradamente lésbica, a cantora explora em suas letras narrativas de autodescoberta e relacionamentos.

No início de 2025, Chappell Roan venceu o Grammy de Artista Revelação.

Musicalmente, seu trabalho combina referências do synth-pop dos anos 1980 com o pop dos anos 2000, mantendo elementos de dramatização e humor nas composições.

Veja a possível setlist do show de Chappell Roan no Lollapalooza:

  1. Super Graphic Ultra Modern Girl
  2. Femininomenon
  3. After Midnight
  4. Naked in Manhattan
  5. Casual
  6. The Subway
  7. HOT TO GO!
  8. Barracuda (Heart cover)
  9. Picture You
  10. Love Me Anyway
  11. The Giver
  12. Red Wine Supernova
  13. Coffee
  14. Good Luck, Babe!
  15. My Kink Is Karma
  16. Pink Pony Club
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