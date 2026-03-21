Lollapalooza 2026: veja a possível setlist de Chappell Roan neste sábado, 21

A cantora Chappell Roan será uma das principais atrações do Lollapalooza Brasil 2026 neste sábado, 21. A artista sobe ao Palco Budweiser por volta das 21h30, no horário de Brasília.

Esta será a primeira apresentação da artista no país. No mesmo dia, ela divide o posto de headliner com Skrillex e Lewis Capaldi.

Chappell Roan é o nome artístico de Kayleigh Rose Amstutz. A cantora ganhou projeção global após o sucesso da faixa “Good Luck, Babe!”, que impulsionou sua carreira internacional.

Outras músicas também ampliaram sua base de fãs, como “Pink Pony Club”, “Hot to Go!” e “Red Wine Supernova”.

A artista construiu sua identidade visual com forte influência da cultura drag. As apresentações incluem maquiagem teatral e figurinos elaborados, elementos que se tornaram marca registrada de seus shows.

Sua obra também se destaca por abordar temas ligados à identidade queer. Declaradamente lésbica, a cantora explora em suas letras narrativas de autodescoberta e relacionamentos.

No início de 2025, Chappell Roan venceu o Grammy de Artista Revelação.

Musicalmente, seu trabalho combina referências do synth-pop dos anos 1980 com o pop dos anos 2000, mantendo elementos de dramatização e humor nas composições.

Veja a possível setlist do show de Chappell Roan no Lollapalooza: