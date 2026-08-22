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'Nosso Segredo' vence prêmio de melhor filme brasileiro no Festival de Gramado

Longa estreou no Festival de Berlim no começo do ano, marca a estreia de Grace Passô na direção e concorria com produções como 'Feito Pipa' e 'Chorão: Só os Loucos Sabem'

Festival de Cinema de Gramado: 'Nosso Segredo' vence prêmio de Melhor Filme (Edison Vara / Pressphoto)

Festival de Cinema de Gramado: 'Nosso Segredo' vence prêmio de Melhor Filme (Edison Vara / Pressphoto)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 22 de agosto de 2026 às 23h19.

Última atualização em 22 de agosto de 2026 às 23h31.

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Nosso Segredo, filme de Grace Passô, venceu o Kikito de Melhor Filme na 54ª edição do Festival de Cinema de Gramado neste sábado, 22. Concorria com Chorão: Só os Loucos Sabem, Pele de Rinoceronte, Feito Pipa, Justino - Nos Bastidores do Reino Leite em Pó. 

O longa-metragem conta a história de uma família de Belo Horizonte, que vive em conjunto na mesma casa. Unidos dentro das quatro paredes, eles tentam reconstruir a rotina após uma perda recente. Enquanto cada um foge do luto à sua maneira, o filho caçula guarda um segredo capaz de fazê-los enfrentar a dor e, juntos, descobrir um novo caminho.

Diferente e autoral na cinematografia brasileira, Nosso Segredo marca a estreia de Grace Passô na direção e estreou no 76º Festival de Cinema de Berlim, na Perspectives, nova seção competitiva do evento. Também passou pelo Cinelátino Tolouse, na França. 

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Com a conquista em Gramado, a equipe do filme recebe um Kikito (estatueta do festival) e R$ 60 mil — divididos em R$ 40 mil em dinheiro e R$ 20 mil em locação de equipamentos de iluminação, acessórios e maquinária da empresa Naymovie.

"É um projeto longo, que levou muito tempo para ser feito. Era o prêmio que eu mais queria ganhar, porque ele é o que explicita a força coletiva deste filme. Foram mais de 150 pessoas envolvidas na produção", explicou a diretora no discurso de agradecimento. Ela também reverenciou o ator mirim do longa, Efraim Canino Santos, protagonista da história. "Sem você, esse filme não se sustentaria."

Feito Pipa e outros destaques do Festival de Gramado de 2026

Embora não tenha vencido o prêmio principal, o filme Feito Pipa se consagrou como o mais premiado da noite. Levou os Kikitos de Melhor Prêmio Coadjuvante (Lázaro Ramos), Melhor Atriz (Teca Pereira), Melhor Direção (Allan Deberton) e Menção Honrosa (Yuri Gomes). Chega aos cinemas no dia 5 de novembro.

A produção foi rodada majoritariamente em Quixadá, no interior do Ceará, e conta a história de Gugu (Yuri Gomes), um garoto de 11 anos que sonha em se tornar um grande jogador de futebol e, ao mesmo tempo, adora se maquiar, dançar e vestir roupas femininas. Criado livremente pela avó Dilma (Teca Pereira), ele tenta continuar junto a ela e evita o pai (Lázaro Ramos), com quem mantém uma relação difícil.

O longa vem colecionando prêmios desde a estreia no 76º Festival de Cinema de Berlim, em fevereiro, quando venceu o Urso de Cristal e o Grand Prix do Júri. Em abril, levou também o prêmio de melhor filme e melhor interpretação (Teca Pereira e Yuri Gomes) na 41ª edição do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, um dos mais prestigiados eventos cinematográficos da América Latina.

Além de Feito Pipa, foram destaques da premiação Naruna Costa, que levou o Kikito de Melhor Atriz Coadjuvante por Pele de Rinoceronte, e a atriz Onna Silva, pelo trabalho em Justino - Nos Bastidores do Reino, que recebeu a Menção Honrosa do Júri junto de Yuri Gomes.

O prêmio de Melhor Ator ficou dividido entre José Loreto, por Chorão: Só os Loucos Sabeme Christian Malheiros, por Justino - Nos Bastidores do Reino.

No total, o Festival de Cinema de Gramado distribuiu mais de R$ 325 mil em prêmios para os filmes nas mostras competitivas, valor composto por R$ 279,3 em prêmios em dinheiro e R$ 46 mil em vales-locação de equipamentos da Naymovie.

Veja os vencedores do Festival de Gramado de 2026

  • Melhor Filme: Nosso Segredo, de Grace Passô
  • Melhor Direção: Allan Deberton, por Feito Pipa
  • Melhor Ator: José Loreto, por Chorão: Só os Loucos Sabem e Christian Malheiros, por Justino - Nos Bastidores do Reino
  • Melhor Atriz: Teca Pereira, por Feito Pipa
  • Melhor Roteiro: Carlo Segundo e Rafael Copel, por Leite em Pó
  • Melhor Fotografia: Wilssa Esser, por Nosso Segredo
  • Melhor Montagem: Andre Finotti e José Eduardo Belmonte, por Justino - Nos Bastidores do Reino
  • Melhor Trilha Musical: Otávio de Moraes, por Chorão: Só Os Loucos Sabem
  • Melhor Direção de Arte: Lucas Ozório, por Nosso Segredo
  • Melhor Atriz Coadjuvante: Naruna Costa, por Pele de Rinoceronte
  • Melhor Ator Coadjuvante: Lázaro Ramos, por Feito Pipa
  • Melhor Desenho de Som: Waldir Xavier, por Leite em Pó
  • Prêmio Especial do Júri: Nosso Segredo, de Grace Passô
  • Menção Honrosa: Yuri Gomes, por Feito Pipa, e Onna Silva, por Justino - Nos Bastidores do Reino
  • Melhor Filme pelo Júri Popular: Feito Pipa, de Allan Deberton
  • Melhor Filme pelo Júri da Crítica: Leite em Pó, de Carlos Segundo
  • Melhor Longa-metragem Documentário: Gonzaguinha - da Maior Liberdade, de Susanna Lira
  • Menção Honrosa Documentário: Empeleitada, de Micaele Xucuru, Chico Ludermir, Sergio Borges
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