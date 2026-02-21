'Feito Pipa': filme com Lázaro Ramos vence dois prêmios no Festival de Berlim

O filme “Feito pipa”, dirigido por Allan Deberton, conquistou dois prêmios no Festival de Berlim neste fim de semana.

O longa levou o Grand Prix do Júri Internacional de Melhor Filme da mostra oficial Generation Kplus e também o Urso de Cristal, concedido pelo Júri Jovem.

Deberton recebeu o prêmio ao lado do produtor Marcelo Pinheiro, do roteirista André Araújo e da diretora assistente e produtora de casting Luciana Vieira.

O júri destacou a força da narrativa e do protagonista. “Este filme nos cativou com sua narrativa vibrante e com o protagonista jovem multifacetado, confiante e feroz, e com as formas frequentemente bem-humoradas e comoventes com que aborda suas questões existenciais", afirma em nota.

Os avaliadores também destacaram as performances de Yuri Gomes e Teca Pereira, e disseram que não vão se esquecer do personagem de Gugu, "que é tão atlético quanto fabuloso, e é forçado a se defender à medida que o raro vínculo que ele tem com a sua avó desaparece."

Diretor e elenco comemoram

Ao comentar a premiação, Allan Deberton classificou o momento como especial para o audiovisual nacional.

Segundo ele, trata-se de “um momento maravilhoso para o cinema brasileiro”, com histórias que atravessam fronteiras e são reconhecidas fora do país.

O diretor afirmou que o cinema produzido atualmente no Brasil “toca profundamente as pessoas”, pois “emociona, conecta e cria identificação, independentemente da língua ou da cultura”.

Ele também agradeceu ao elenco e à equipe pelo resultado. “Yuri, Teca, Lázaro e todo o nosso elenco e equipe: obrigado por termos colocado em tela a história de Gugu com tanta verdade, delicadeza e coragem”, disse.

Lázaro Ramos também celebrou a conquista. O ator afirmou que o longa “merece mesmo ganhar esses dois prêmios”, destacando não apenas sua participação no projeto, mas a recepção do público no festival.

“Falo como ator que participou do filme, mas também como espectador que se emocionou com essa história e viu o público emocionado em Berlim também”, declarou.

Sobre o que é o filme 'Feito Pipa'?

Rodado em Quixadá, no sertão do Ceará, o longa conta a história de Gugu, interpretado por Yuri Gomes, um menino de quase 12 anos apaixonado por futebol que vive com a avó Dilma, papel de Teca Pereira. Sua relação com o pai, Batista, interpretado por Lázaro Ramos, é difícil.

Avó e neto moram ao lado da barragem de Araújo Lima, que começa a revelar as ruínas de uma antiga cidade submersa após anos de seca, trazendo lembranças que mudaram a vida da família.