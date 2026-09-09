Oscar 2027: confira os 6 filmes que podem representar o Brasil Academia Brasileira de Cinema revelou nesta quarta-feira, 9, os finalistas para a vaga do representante do Brasil na premiação do ano que vem; selecionado será anunciado no dia 16

Oscar de 2027: veja os filmes brasileiros finalistas (Richard Harbaugh / ©A.M.P.A.S./ Cortesy of Academy Awards)