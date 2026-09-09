Oscar 2027: confira os 6 filmes que podem representar o Brasil

Oscar de 2027: veja os filmes brasileiros finalistas (Richard Harbaugh / ©A.M.P.A.S./ Cortesy of Academy Awards)
Repórter de Casual
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12h41.
A Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais divulgou nesta quarta-feira, 9, a lista das seis produções nacionais finalistas para disputar a vaga de representante do Brasil no Oscar 2027, na categoria de Melhor Filme Internacional.
O anúncio oficial da obra escolhida acontecerá em 16 de setembro. Apenas um título será enviado à premiação norte-americana.
Todos os anos, a Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais escolhe um representante do Brasil para concorrer à categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar. O filme selecionado é enviado à Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood para ser considerado ao prêmio.
Uma vez enviada, a produção brasileira passa por um processo de votação interno, junto a produções de países do mundo todo. Até o final de 2026, a entidade norte-americana divulga os 15 filmes pré-selecionados para a categoria de Melhor Filme Internacional. A lista oficial de indicados ao Oscar será revelada no dia 21 de janeiro de 2027.
Para além da indicação da Academia Brasileira de Cinema, o Brasil pode ter mais chances de uma indicação no próximo ano, devido à mudança nas regras do Oscar. Até 2026, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood aceitava somente filmes selecionados pelas Academias de Cinema de cada país como possíveis concorrentes à estatueta. Com isso, somente um filme por nação poderia ser indicado ao prêmio.
A partir da edição de 2027, produções em língua não inglesa poderão disputar a categoria por dois caminhos. O modelo tradicional, com a indicação oficial de um país, segue válido. No entanto, filmes também poderão ser elegíveis ao vencer prêmios específicos em grandes festivais internacionais, como:
Até o momento, o Brasil não teve um vencedor em nenhuma dessas premiações, mas o Festival de Toronto ainda não anunciou a seleção de filmes para 2026.
A próxima cerimônia do Oscar está prevista para o dia 14 de março de 2027.
A lista oficial de indicados ao Oscar será revelada no dia 21 de janeiro de 2027.