Rua 25 de Março recebe Festival da Lua com desfile de 100 leões chineses

O Festival da Lua Chinês volta ao centro de São Paulo nos dias 19 e 20 de setembro. A quarta edição terá entrada gratuita, apresentações culturais, gastronomia e um desfile de 100 leões pela Rua 25 de Março.

O evento ocorre poucos dias antes do Festival do Meio do Outono, celebrado neste ano em 25 de setembro. A data segue o calendário lunar chinês e corresponde ao 15º dia do oitavo mês. Uma das principais celebrações tradicionais do país, é associada às reuniões familiares, à observação da lua cheia e ao consumo dos tradicionais bolos da lua. Na China, o feriado será de 25 a 27 de setembro.

Em São Paulo, a celebração passou a fazer parte do calendário oficial da cidade em 2025. A inclusão ocorreu por meio da Lei nº 18.342, promulgada em novembro, que prevê a realização do Festival da Lua Chinês entre o início de setembro e o fim de outubro.

Cem leões pelas ruas do centro

O desfile com 100 leões será uma das principais atrações desta edição e, segundo os organizadores, será o maior do tipo já realizado no Brasil. A dança do leão integra diferentes festividades chinesas e está associada a desejos de proteção, prosperidade e boa sorte.

A programação também inclui dança, música, artes marciais e outras manifestações culturais, além de barracas com pratos da culinária chinesa.

Em 2025, o festival reuniu mais de 300 mil pessoas durante os dois dias de programação, segundo dados divulgados pelos organizadores. Um dos destaques daquela edição foi um dragão chinês de mais de 100 metros que percorreu a região da 25 de Março.

Serviço

Festival da Lua Chinês 2026

Quando: 19 e 20 de setembro

Horários: sábado, das 10h às 21h; domingo, das 10h às 18h

Onde: Rua 25 de Março, esquina com a Ladeira Porto Geral, Centro Histórico de São Paulo

Entrada: gratuita

Como chegar: estação São Bento do Metrô