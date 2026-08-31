'Lanternas': quando estreia o quarto episódio na HBO Max? Veja a data

A história de "Lanternas" chega a um novo momento após os acontecimentos do terceiro episódio. Agora, a série da DC prepara o público para mais um capítulo da jornada de Hal Jordan e John Stewart, que continuam envolvidos em uma investigação cercada de mistérios.

O próximo capítulo chega à HBO Max no domingo, 6 de setembro de 2026. A produção mantém o lançamento semanal e terá oito episódios na primeira temporada.

O que aconteceu no terceiro episódio?

O terceiro capítulo, intitulado "OutKast", foi lançado em 30 de agosto e mergulhou na história de John Stewart, interpretado por Aaron Pierre.

A trama voltou no tempo para mostrar a infância do personagem e os acontecimentos que ajudaram a prepará-lo para se tornar um Lanterna Verde. O episódio também apresentou uma participação importante de Laura Linney como uma Guardiã do Universo disfarçada.

A história ampliou ainda a relação de John com os próprios Guardiões e mostrou como sua trajetória foi influenciada pela família desde a infância. O capítulo também aprofundou o conflito entre John e Hal Jordan, vivido por Kyle Chandler.

Calendário dos próximos episódios

Com oito capítulos, a primeira temporada de "Lanternas" segue uma programação semanal até o início de outubro.

Episódio 4: 6 de setembro;

Episódio 5: 13 de setembro;

Episódio 6: 20 de setembro;

Episódio 7: 27 de setembro;

Episódio 8: 4 de outubro.

Veja o teaser do quarto episódio da série

'Lanternas' faz parte do novo Universo DC?

Sim. "Lanternas" faz parte do mesmo universo compartilhado de "Superman", "Pacificador" e "Comando das Criaturas".

A produção está inserida no novo DCU desenvolvido por James Gunn e Peter Safran. A proposta é construir uma continuidade compartilhada entre filmes, séries e animações, com personagens podendo circular entre diferentes produções.

Isso significa que Hal Jordan e John Stewart passam a existir oficialmente na mesma realidade de Superman, Guy Gardner, Mulher-Gavião, Senhor Incrível e outros personagens apresentados nessa nova fase.

É preciso assistir a outros filmes e séries antes?

Apesar de ser parte do DCU, a história da série foi construída para acompanhar a investigação de Hal e John. O espectador pode conhecer os protagonistas e o funcionamento dos Lanternas a partir da própria produção.

Para quem deseja acompanhar todas as conexões, assistir ao filme "Superman" (2025) ajuda a entender quem é Guy Gardner e como os Lanternas já estão inseridos na realidade do novo DCU.

Já a série "Pacificador" (2022) amplia a presença de Guy Gardner nesse universo, embora a trama de "Lanternas" tenha sua própria investigação.

As duas produções estão disponíveis no catálogo da HBO Max.