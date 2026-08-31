Trump afirma que EUA estão revendo posição sobre as Ilhas Malvinas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 31, que não descarta revisar a posição de neutralidade sobre a soberania das Ilhas Malvinas, arquipélago reivindicado pela Argentina e administrado pelo Reino Unido.

“Eu sempre reviso cada posição, essa é apenas uma de muitas”, disse Trump na Casa Branca, ao ser questionado sobre a possibilidade de mudança na postura americana.

A sinalização acontece em meio à pressão dos Estados Unidos para que seus aliados ampliem os gastos militares. Segundo o jornal britânico Daily Telegraph, os EUA estariam dispostos a rever sua posição sobre as Malvinas para pressionar o Reino Unido a elevar os investimentos em defesa.

Questionado se gostaria que o governo do novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, aumentasse os atuais compromissos de gastos, Trump afirmou que o Reino Unido “tem alguns problemas, mas eles serão resolvidos”.

Os Estados Unidos, assim como a maioria dos países ocidentais, reconhecem que o Reino Unido administra de fato as ilhas, mas mantêm neutralidade sobre a soberania do território, reivindicada pela Argentina.

Em abril, diante dos primeiros rumores sobre uma possível mudança, o Departamento de Estado americano afirmou à AFP que a posição dos EUA permanecia neutra. A revisão do Pentágono para elevar os gastos de defesa dos aliados a 5% do Produto Interno Bruto (PIB), porém, passou a colocar essa postura em questão.

A disputa entre Argentina e Reino Unido pelas Malvinas permanece marcada pelo conflito de 1982. A guerra deixou 649 argentinos, 255 britânicos e três habitantes das ilhas mortos.

Durante o conflito, o então presidente americano Ronald Reagan inicialmente adotou uma postura neutra. Após o fracasso das negociações de paz, porém, os EUA passaram a fornecer apoio militar e de inteligência ao Reino Unido.