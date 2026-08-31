Mundo
Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Trump afirma que EUA estão revendo posição sobre as Ilhas Malvinas

Presidente americano sinaliza possível mudança na posição em meio à pressão para o Reino Unido aumentar os gastos militares

A sinalização acontece em meio à pressão dos Estados Unidos para que seus aliados ampliem os gastos militares (Kent Nishimura/AFP)

A sinalização acontece em meio à pressão dos Estados Unidos para que seus aliados ampliem os gastos militares (Kent Nishimura/AFP)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 20h22.

Última atualização em 31 de agosto de 2026 às 20h29.

Priorizar nos meus resultados Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira, 31, que não descarta revisar a posição de neutralidade sobre a soberania das Ilhas Malvinas, arquipélago reivindicado pela Argentina e administrado pelo Reino Unido.

“Eu sempre reviso cada posição, essa é apenas uma de muitas”, disse Trump na Casa Branca, ao ser questionado sobre a possibilidade de mudança na postura americana.

A sinalização acontece em meio à pressão dos Estados Unidos para que seus aliados ampliem os gastos militares. Segundo o jornal britânico Daily Telegraph, os EUA estariam dispostos a rever sua posição sobre as Malvinas para pressionar o Reino Unido a elevar os investimentos em defesa.

Questionado se gostaria que o governo do novo primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, aumentasse os atuais compromissos de gastos, Trump afirmou que o Reino Unido “tem alguns problemas, mas eles serão resolvidos”.

Os Estados Unidos, assim como a maioria dos países ocidentais, reconhecem que o Reino Unido administra de fato as ilhas, mas mantêm neutralidade sobre a soberania do território, reivindicada pela Argentina.

Em abril, diante dos primeiros rumores sobre uma possível mudança, o Departamento de Estado americano afirmou à AFP que a posição dos EUA permanecia neutra. A revisão do Pentágono para elevar os gastos de defesa dos aliados a 5% do Produto Interno Bruto (PIB), porém, passou a colocar essa postura em questão.

A disputa entre Argentina e Reino Unido pelas Malvinas permanece marcada pelo conflito de 1982. A guerra deixou 649 argentinos, 255 britânicos e três habitantes das ilhas mortos.

Durante o conflito, o então presidente americano Ronald Reagan inicialmente adotou uma postura neutra. Após o fracasso das negociações de paz, porém, os EUA passaram a fornecer apoio militar e de inteligência ao Reino Unido.

Acompanhe tudo sobre:Donald Trump
Próximo

Mais de Mundo

China tem as maiores reservas do mundo de 14 minerais estratégicos

Duas décadas depois do 11 de Setembro, EUA seguem vulneráveis ao terrorismo

Líbano e Arábia Saudita entram no radar da guerra no Irã; entenda

'Dividendo Trump': presidente dos EUA oferece US$ 5 mil em troca de voto

Mais na Exame

Pop

Lady Gaga tem primeiro filho e é vista com o bebê; veja fotos

Brasil

Mendonça nega acesso à íntegra do celular de Vorcaro a demais ministros do STF

Casual

A história do Madame Satã, a casa gótica que recebeu o Halloween do Vorcaro

Um conteúdo Esfera Brasil

Por que a Holanda retirou toneladas de ouro de Nova York