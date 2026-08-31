Pokémon anuncia novo filme após sete anos; veja teaser de 'Wild Card'

A franquia "Pokémon" está pronta para voltar às telonas com uma proposta inédita. "Pokémon: Wild Card" será o primeiro longa-metragem da série inspirado diretamente no Pokémon Trading Card Game e já ganhou seu primeiro teaser. A estreia está prevista para 2027.

O anúncio aconteceu durante a cerimônia de encerramento do Pokémon World Championships 2026, realizada em San Francisco, no último domingo, 30. A revelação também marca o retorno da franquia aos filmes animados depois de um intervalo de sete anos.

Um filme sobre Pokémon TCG

A história acompanha Mikiya, um jogador de Pokémon TCG, e seu parceiro Mimikyu. Juntos, eles se preparam para o momento decisivo em que terão de colocar suas cartas na mesa. "Quando chegar a hora de colocar suas cartas na mesa, os dois estarão preparados para transformar seus objetivos em realidade?", diz a sinopse oficial.

A escolha do jogo de cartas coloca o universo competitivo do TCG no centro da aventura. O Pokémon Trading Card Game ganhou enorme popularidade nos últimos anos, impulsionado também pela valorização de cartas raras e pelo crescimento do mercado de colecionadores.

Pôster oficial de 'Pokémon: Wild Card', que estreia em 2027

Animação fica por conta da CloverWorks

"Pokémon: Wild Card" será produzido pela Story Inc. em parceria com a CloverWorks, estúdio japonês conhecido por trabalhos como "Spy x Family".

A direção ficará com Katsuhiko Kitada, enquanto Akemi Hayashi será responsável pelo design dos personagens. Os nomes foram confirmados pelo site oficial de Pokémon.

No próximo ano, a franquia também ganhará "Pokémon Winds" e "Pokémon Waves", que formarão a décima geração de jogos da série.

O longa chega em um momento simbólico para a franquia, que completa 30 anos em 2026. Será também o primeiro filme animado de "Pokémon" desde "Pokémon, o Filme: Segredos da Selva", lançado em 2020.