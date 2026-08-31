Ingresso a R$ 10: veja a lista de filmes em cartaz na Semana do Cinema

A Semana do Cinema terá uma nova edição entre 10 e 16 de setembro, com ingressos promocionais a partir de R$ 10 em todos os cinemas do Brasil.

Para as sessões iniciadas antes das 17h (horário de Brasília), o ingresso vai custar R$ 10. Nos demais horários, o preço será de R$ 12. A promoção também será válida aos fins de semana.

Filmes em cartaz na Semana do Cinema

A oferta vale para sessões tradicionais, mas não inclui pré-estreias, shows e salas especiais. Os cinemas participantes também deverão oferecer combos de pipoca e refrigerante a preços promocionais.

Como funciona a Semana do Cinema?

Esta será a nona edição da campanha, organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), Ingresso.com e Grupo Consciência.

Os ingressos com desconto estarão disponíveis de 10 a 16 de setembro nas redes participantes. A edição anterior, realizada em fevereiro, registrou mais de 3,9 milhões de ingressos vendidos.

Desde o início da campanha, mais de 26,7 milhões de pessoas já participaram das edições da Semana do Cinema, de acordo com as entidades do setor.