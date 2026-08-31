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Ingresso a R$ 10: veja a lista de filmes em cartaz na Semana do Cinema

Ingressos com desconto estarão disponíveis de 10 a 16 de setembro nas redes participantes

Semana do Cinema: nova edição acontece entre 10 e 16 de setembro (Ludvig Omholt/Getty Images)

Semana do Cinema: nova edição acontece entre 10 e 16 de setembro (Ludvig Omholt/Getty Images)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 17h59.

Última atualização em 31 de agosto de 2026 às 20h35.

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A Semana do Cinema terá uma nova edição entre 10 e 16 de setembro, com ingressos promocionais a partir de R$ 10 em todos os cinemas do Brasil.

Para as sessões iniciadas antes das 17h (horário de Brasília), o ingresso vai custar R$ 10. Nos demais horários, o preço será de R$ 12. A promoção também será válida aos fins de semana.

Filmes em cartaz na Semana do Cinema

A lista de filmes em cartaz na Semana do Cinema reúne títulos para todos os públicos.

Os destaques da programação são*:

  • Homem-Aranha: Um Novo Dia
  • A Odisseia
  • Minha Melhor Amiga
  • Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor
  • Código: Vingança
  • Ponto Sem Retorno
  • O Sorveteiro
  • O Convite
  • Pressão
  • A Maravilhosa Árvore Encantada
  • George Washington - Um Líder Não Nasce Pronto
  • Idiotas
  • Marfil: Atraídos pelo Destino
  • O Confronto dos Thundermans
  • The Runner

*Sujeito a alteração. Consulte a programação do seu cinema.

A oferta vale para sessões tradicionais, mas não inclui pré-estreias, shows e salas especiais. Os cinemas participantes também deverão oferecer combos de pipoca e refrigerante a preços promocionais.

Como funciona a Semana do Cinema?

Esta será a nona edição da campanha, organizada pela Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (FENEEC), com apoio da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex (ABRAPLEX), Ingresso.com e Grupo Consciência.

Os ingressos com desconto estarão disponíveis de 10 a 16 de setembro nas redes participantes. A edição anterior, realizada em fevereiro, registrou mais de 3,9 milhões de ingressos vendidos.

Desde o início da campanha, mais de 26,7 milhões de pessoas já participaram das edições da Semana do Cinema, de acordo com as entidades do setor.

  • Data: 10 a 16 de setembro
  • Ingressos: R$ 10 para sessões iniciadas antes das 17h e R$ 12 nos demais horários
  • Onde: cinemas participantes em todo o Brasil
  • Exceções: pré-estreias, shows e salas especiais
Acompanhe tudo sobre:CinemaPromoções
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