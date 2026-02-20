Para Obama, a vida extraterrestre é provável. Mas o que a ciência revela?

O ex-presidente dos EUA Barack Obama durante a Convenção Democrata em Chicago. (Mandel Ngan/AFP)
A existência de alienígenas e a possibilidade de vida extraterrestre voltaram às discussões após declarações de Barack Obama.
Em entrevista ao podcast do comentarista político Brian Tyler Cohen, o ex-presidente dos Estados Unidos disse acreditar que “eles são reais”, em referência à probabilidade estatística de haver vida no universo.
O comentário ganhou força em um momento de maior interesse público por OVNIs e por investigações sobre UAPs (Fenômenos Anômalos Não Identificados) conduzidas por órgãos do governo americano. Apesar da frase que viralizou, Obama foi direto ao afirmar que não teve acesso a nenhuma evidência de contato com extraterrestres durante seus dois mandatos na Casa Branca.
A fala ocorreu em um quadro de respostas rápidas e gerou especulações nas redes sociais, levando o ex-presidente a publicar um esclarecimento no Instagram para evitar interpretações de que teria confirmado visitas alienígenas à Terra.
Durante a conversa, Obama também comentou as teorias que cercam a Área 51, base militar localizada em Nevada e frequentemente associada a histórias sobre naves e supostos seres extraterrestres. O político negou que exista uma estrutura secreta destinada a esconder alienígenas do chefe de Estado e afirmou que seria improvável manter uma operação desse porte fora do alcance do presidente, a menos que houvesse uma conspiração de grande escala.
Obama relembrou ainda, em tom informal, que uma das primeiras curiosidades ao assumir a presidência foi saber onde estariam os alienígenas. Segundo ele, no entanto, as agências de inteligência não confirmaram qualquer narrativa ligada a bases subterrâneas ou arquivos secretos sobre extraterrestres.
No esclarecimento posterior, Obama reforçou que sua fala não se tratava de uma "revelação". Ele explicou que o universo é grande o suficiente para tornar plausível a existência de vida em outros lugares, mas que as distâncias entre Sistemas Solares tornam improvável que a humanidade tenha sido visitada.
A avaliação do ex-presidente dialoga com dados recentes da comunidade científica sobre vida extraterrestre. Um estudo publicado em janeiro do ano passado pela revista científica Nature Astronomy mostrou que 86,6% dos 521 astrobiólogos ouvidos consideram provável que exista vida extraterrestre básica em algum lugar do universo. Entre os 534 cientistas de outras áreas, o índice de concordância foi de 88,4%.
Os autores explicam que esse posicionamento se apoia em evidências indiretas acumuladas nas últimas décadas. Entre elas estão a descoberta de um grande número de exoplanetas em zonas potencialmente habitáveis, a existência de ambientes com água líquida em luas do Sistema Solar, como Europa e Encélado, e indícios de que Marte já teve condições favoráveis à vida no passado. Além disso, o fato de a vida ter surgido na Terra demonstra que o processo de origem biológica não é impossível.
Quando o levantamento abordou vida extraterrestre complexa ou inteligente, os percentuais diminuíram, mas ainda indicaram maioria favorável: 67,4% dos astrobiólogos apontam como provável a existência de formas complexas, e 58,2% consideram possível a presença de civilizações inteligentes.
