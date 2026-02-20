Para Obama, a vida extraterrestre é provável. Mas o que a ciência revela?

A existência de alienígenas e a possibilidade de vida extraterrestre voltaram às discussões após declarações de Barack Obama.

Em entrevista ao podcast do comentarista político Brian Tyler Cohen, o ex-presidente dos Estados Unidos disse acreditar que “eles são reais”, em referência à probabilidade estatística de haver vida no universo.

O comentário ganhou força em um momento de maior interesse público por OVNIs e por investigações sobre UAPs (Fenômenos Anômalos Não Identificados) conduzidas por órgãos do governo americano. Apesar da frase que viralizou, Obama foi direto ao afirmar que não teve acesso a nenhuma evidência de contato com extraterrestres durante seus dois mandatos na Casa Branca.

A fala ocorreu em um quadro de respostas rápidas e gerou especulações nas redes sociais, levando o ex-presidente a publicar um esclarecimento no Instagram para evitar interpretações de que teria confirmado visitas alienígenas à Terra.

Área 51, OVNIs e teorias de conspiração

Durante a conversa, Obama também comentou as teorias que cercam a Área 51, base militar localizada em Nevada e frequentemente associada a histórias sobre naves e supostos seres extraterrestres. O político negou que exista uma estrutura secreta destinada a esconder alienígenas do chefe de Estado e afirmou que seria improvável manter uma operação desse porte fora do alcance do presidente, a menos que houvesse uma conspiração de grande escala.

Obama relembrou ainda, em tom informal, que uma das primeiras curiosidades ao assumir a presidência foi saber onde estariam os alienígenas. Segundo ele, no entanto, as agências de inteligência não confirmaram qualquer narrativa ligada a bases subterrâneas ou arquivos secretos sobre extraterrestres.

Existe chance de haver vida fora da Terra?

No esclarecimento posterior, Obama reforçou que sua fala não se tratava de uma "revelação". Ele explicou que o universo é grande o suficiente para tornar plausível a existência de vida em outros lugares, mas que as distâncias entre Sistemas Solares tornam improvável que a humanidade tenha sido visitada.

A avaliação do ex-presidente dialoga com dados recentes da comunidade científica sobre vida extraterrestre. Um estudo publicado em janeiro do ano passado pela revista científica Nature Astronomy mostrou que 86,6% dos 521 astrobiólogos ouvidos consideram provável que exista vida extraterrestre básica em algum lugar do universo. Entre os 534 cientistas de outras áreas, o índice de concordância foi de 88,4%.

Os autores explicam que esse posicionamento se apoia em evidências indiretas acumuladas nas últimas décadas. Entre elas estão a descoberta de um grande número de exoplanetas em zonas potencialmente habitáveis, a existência de ambientes com água líquida em luas do Sistema Solar, como Europa e Encélado, e indícios de que Marte já teve condições favoráveis à vida no passado. Além disso, o fato de a vida ter surgido na Terra demonstra que o processo de origem biológica não é impossível.

Quando o levantamento abordou vida extraterrestre complexa ou inteligente, os percentuais diminuíram, mas ainda indicaram maioria favorável: 67,4% dos astrobiólogos apontam como provável a existência de formas complexas, e 58,2% consideram possível a presença de civilizações inteligentes.