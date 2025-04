Lady Gaga se hospeda em um dos melhores hotéis do Brasil; descubra o preço da diária

Lady Gaga está entre nós. A cantora chegou ao Brasil na noite de segunda-feira, 28, e já está com sua equipe hospedada no Rio de Janeiro, mais precisamente no Copacabana Palace. O hotel montou um esquema robusto de segurança, isolando todo o sexto andar, para garantir privacidade à artista, que se apresenta em um show icônico no sábado, 3 de maio. A expectativa para a apresentação da cantora é grande, assim como a sua estadia no local que já foi o palco de várias histórias de celebridades internacionais.

No ano passado, Madonna também ficou hospedada no hotel, que é um símbolo da sofisticação carioca. O show foi apenas um dos muitos momentos emblemáticos que o hotel testemunhou em seus 100 anos de vida. O clássico edifício, localizado na praia mais famosa do país, foi palco de importantes acontecimentos históricos e culturais, recebendo visitas ilustres de reis, rainhas, presidentes e ícones do passado e do presente. Em uma das mais tradicionais referências da hotelaria carioca, o Copacabana Palace segue como um dos destinos preferidos de grandes nomes do entretenimento.

Após um período de auge e declínio, o Copa, como é carinhosamente chamado pelos cariocas, foi adquirido pelo grupo Belmond. De lá para cá, o hotel passou por várias reformas e revitalizações, mas manteve o seu charme clássico, ao mesmo tempo que incorporou toques contemporâneos. A estrutura e o atendimento continuam sendo reconhecidos mundialmente, fazendo com que o hotel mantenha sua posição de destaque no cenário internacional. Hoje, o Copacabana Palace é um dos destinos mais procurados e desejados por turistas e celebridades.

O Copacabana Palace não é apenas um hotel, é um ícone da história do Rio e da cultura brasileira. Com sua arquitetura imponente e localização privilegiada, o hotel mantém sua relevância ao longo do tempo. A estadia de Lady Gaga no local é mais uma celebração da importância dessa joia da hotelaria, que continua a atrair hóspedes que buscam não só conforto e luxo, mas também um pedaço da história carioca. O Copa representa muito mais que uma simples estadia, é um local onde a tradição e a sofisticação se encontram em perfeita harmonia.

No ano passado, o Copacabana Palace foi eleito um dos 50 Melhores Hotéis do Brasil pelo ranking EXAME Casual. O hotel ficou com a sexta posição.

Copacabana Palace: destaque para a piscina construída em 1934. (Copacabana Palace/Divulgação)

Como é o quarto da Gaga

Com mais de 12 mil metros quadrados, o Copacabana Palace oferece 220 apartamentos e suítes, que combinam decoração clássica com elementos contemporâneos. Os quartos estão distribuídos entre o prédio principal e o anexo, construído em 1948.

No prédio principal, os 145 apartamentos oferecem duas opções de acomodação: o Apartamento Superior Vista Cidade, com vista para o bairro de Copacabana, e o Apartamento Luxo Frente Mar, com vista para o mar. As diárias partem de R$ 2.760 (dependendo da data).

Lady Gaga está hospedada no sexto andar, onde ficam sete luxuosas suítes, que oferecem acesso exclusivo a um terraço e piscina privativos, a famosa “Black Pool”, além de estarem equipadas com tecnologia de ponta e serviços exclusivos. Aqui as diárias já giram em torno de R$ 32.000.

A gastronomia

Na gastronomia, o Copacabana Palace também se destaca. O hotel abriga o premiado Cipriani, um restaurante italiano renomado, e o Pérgula, que oferece um menu all-day-dining com foco em cozinha mediterrânea com um toque carioca.

Um dos maiores atrativos do hotel continua sendo a mítica piscina, construída em 1934, que permanece sendo o hotspot do Copa, atraindo hóspedes ilustres e visitantes que buscam não apenas um local para relaxar, mas também um ambiente de visibilidade e prestígio.