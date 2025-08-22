Labubu é vendida por R$ 57,4 milhões em leilão online

A febre das bonecas Labubus, criadas pela empresa chinesa Pop Mart, segue em alta. Um modelo raro da colaboração com a marca de tênis Vans foi arrematado por US$ 10.585 (cerca de R$ 57,4 milhões na cotação atual) em um leilão no eBay encerrado na noite de quarta-feira, 21, após 96 lances. A edição limitada, lançada em 2023, é hoje uma das versões mais cobiçadas do brinquedo de pelúcia.

A boneca usa roupas clássicas da Vans, como tênis Sk8-Mid, moletom e um boné azul e laranja com a inscrição “The Monsters”, em referência ao nome da série do artista Kasing Lung, de Hong Kong, que criou as Labubu.

Lung lançou as personagens em 2015 no livro ilustrado The Monsters Trilogy e, em 2019, licenciou os direitos para a Pop Mart, que as transformou em fenômeno global de vendas.

A febre das Labubu

Outros modelos já atingiram valores ainda mais altos. Em maio, uma Three Wise Labubu foi vendida por US$ 28,3 mil em leilão da Sotheby’s. Em julho, uma Sacai x Seventeen x Labubu alcançou US$ 31,2 mil, e uma casa de leilões chinesa vendeu uma Labubu em tamanho real por mais de US$ 150 mil.

Criadas para serem vendidas em caixas-surpresa, as Labubus comuns custam entre US$ 20 e US$ 30, mas as versões raras são as que chegam a cifras de cinco ou seis dígitos no mercado secundário.

A popularidade do brinquedo explodiu com vídeos de “unboxing” no TikTok e aparições com celebridades como as cantoras Lisa (Blackpink), Rihanna e Dua Lipa.

A Pop Mart, listada em Hong Kong desde 2020, tem hoje valor de mercado de US$ 43 bilhões. A companhia informou nesta semana que espera aumentar em 350% o lucro e em 200% a receita no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período de 2024, impulsionada pelo sucesso das Labubus.

As ações da empresa caíram 6% na quarta-feira após a divulgação da projeção, e a fortuna do fundador Wang Ning, estimada pela Forbes em US$ 21 bilhões, encolheu cerca de US$ 900 milhões no dia.