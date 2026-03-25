O Labubu chegou no limite? Ações da Pop Mart despencam

As ações da Pop Mart International Group caíram quase 23% nesta quarta-feira, 25, registrando a maior queda diária da história da empresa na bolsa de Hong Kong, segundo dados consultados pela Bloomberg.

O tombo veio após a divulgação dos resultados anuais de 2025 revelar concentração excessiva no personagem Labubu, frustrando investidores que esperavam maior diversificação do portfólio.

A receita da fabricante chinesa avançou 185% no ano, alcançando 37,1 bilhões de yuans (cerca de US$ 5,38 bilhões), embora tenha ficado abaixo do consenso de mercado, fixado em 38 bilhões de yuans (US$ 5,51 bilhões).

Já o lucro líquido saltou 309%, para 12,8 bilhões de yuans (US$ 1,86 bilhão) — marginalmente acima da projeção de 12,6 bilhões de yuans (US$ 1,83 bilhão).

A taxa de câmbio de referência do Banco Popular da China (PBoC) hoje estava fixada em 6,8911 yuans por dólar.

Pop Mart e o peso do Labubu

O boneco de dentes tortos que se tornou fenômeno global de colecionadores respondeu por cerca de 40% da receita total da Pop Mart em 2025, ante 23% no ano anterior.

A série Monsters, liderada pelo personagem, gerou 14,2 bilhões de yuans (US$ 2,06 bilhões), superando as estimativas de 12,5 bilhões de yuans (US$ 1,81 bilhão).

Labubu: investidores se questionam se personagem conseguiria virar nova Hello Kitty. ( Vincenzo Izzo/LightRocket /Getty Images)

O resultado, paradoxalmente, aprofundou o temor dos investidores sobre a capacidade da empresa de crescer sem o personagem.

Outros personagens do portfólio apresentaram desempenho misto. A Skullpanda superou projeções com receita de 3,5 bilhões de yuans (US$ 508 milhões), mas Crybaby e Molly ficaram abaixo do esperado.

Desaceleração preocupa

O analista da Morningstar, Jeff Zhang, apontou à Bloomberg que o avanço da receita no 2º semestre ficou abaixo das expectativas dos investidores institucionais, com desaceleração acentuada no 4º trimestre.

Para ele, os resultados acenderam uma "preocupação com a durabilidade" das principais franquias da companhia.

Outro ponto de atenção levantado por Zhang foi a redução do índice de distribuição de dividendos, que caiu de 35% em 2024 para 25% em 2025 — classificada por ele como "mais um (ponto) negativo."

Os analistas de Bloomberg Intelligence, Peter Tang e Monica Si, avaliaram, também, que "2026 pode se configurar como um ano de transição, com crescimento mais normalizado", de acordo a agência.

O que diz a dona do Labubu?

O presidente-executivo da Pop Mart, Wang Ning, buscou tranquilizar o mercado durante a teleconferência pós-resultado.

"A Pop Mart tem mais do que apenas o Labubu", afirmou o executivo, projetando crescimento de receita de ao menos 20% em 2026.

A estratégia de diversificação inclui o lançamento de novos personagens — como o Twinkle Twinkle — posicionados como atrações independentes, com bases de fãs próprias.

Labubu: personagem já chegou a desafiar rivais como Mattel e Hasbro. (Annette Riedl/picture alliance/Getty Images)

A empresa anunciou, ainda, parceria com a Sony Pictures Entertainment para um filme baseado no Labubu, com o objetivo de reacender o interesse pelo personagem.

Expansão nas Américas

No mercado internacional, a Pop Mart registrou avanço expressivo nas Américas, região em que a empresa está em "período de expansão" com foco estratégico nos Estados Unidos (EUA).

Foram abertas 42 novas lojas na região, e a receita saltou 748%, para 6,8 bilhões de yuans (US$ 987 milhões) — equivalente a 18,3% das vendas totais da companhia em 2025.

Labubu: Pop Mart ampliou presença nos EUA. (Reprodução)

Porém, com o aumento da oferta e a proliferação de produtos falsificados, os ágios no mercado de revenda encolheram e o entusiasmo em torno do Labubu arrefeceu.

O desafio da Pop Mart agora é demonstrar que consegue se consolidar como a japonesa Sanrio, dona da marca Hello Kitty, e não apenas como a empresa por trás de um fenômeno passageiro.