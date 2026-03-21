Labubu vai virar filme: Pop Mart leva sucesso dos brinquedos ao cinema

A Pop Mart anunciou que o personagem Labubu vai ganhar um filme em parceria com a Sony Pictures. O projeto, que mistura atores reais e computação gráfica (CGI), está em fase inicial de desenvolvimento e marca a expansão da franquia de brinquedos para o cinema.

Criado pelo artista Kasing Lung, Labubu faz parte do universo “The Monsters” e se tornou um dos principais sucessos da empresa chinesa, conhecida pelas chamadas “caixas-surpresa”, em que o consumidor só descobre o produto após a compra.

Labubu ganha filme com Sony

Segundo a empresa, o longa será produzido, dirigido e coescrito por Paul King, conhecido por filmes como “Paddington” e “Wonka”. O roteiro também contará com a participação de Steven Levenson.

A adaptação faz parte da estratégia da Pop Mart de ampliar o alcance de suas propriedades intelectuais por meio do audiovisual.

Sucesso do Labubu no mercado

O personagem ganhou destaque no ano passado, quando registrou aumento nas vendas e valorização no mercado de revenda. No primeiro semestre de 2025, a série “The Monsters”, da qual Labubu faz parte, respondeu por 34,7% da receita da empresa.

De acordo com a CNBC, outras linhas também contribuíram para os resultados, como Molly, com 9,8%, e Skull Panda, com 8,8%.

Apesar do crescimento, análises de mercado do HSBC apontam que a demanda pode se estabilizar nos próximos anos, com possível redução no ritmo de expansão da empresa.