ESG Summit 2026: EXAME reúne especialistas para discutir negócios sob clima extremo

A EXAME promove nesta quinta-feira, 28, o ESG Summit 2026, evento que reúne especialistas e organizações em busca de debater o futuro do ESG nas empresas.

Por meio das discussões, o objetivo é identificar as melhores estratégias para garantir a perenidade dos negócios a partir dos critérios socioambientais e de governança.

O evento tem início com uma fala de Flávia Bellaguarda, assessora extraordinária do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima para a COP30. A especialista deve atualizar o andamento dos mapas do caminho para a eliminação de combustíveis fósseis e o cenário brasileiro frente a transição para fontes limpas de energia.

Atualmente, o país gera 88% da sua energia elétrica a partir de fontes renováveis, mais que o dobro da média global, próxima dos 40%, de acordo com dados de 2025 do Balanço Energético Nacional do Ministério de Minas e Energia. No entanto, o Brasil está sob pressão de ambientalistas e de parte da comunidade internacional para interromper a produção e exploração de combustíveis fósseis, especialmente em regiões críticas para a biodiversidade, como a Foz do Amazonas.

ESG nas empresas

A sustentabilidade nos negócios também entra em foco: Marília Carvalho de Melo, diretora-presidente da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), fala sobre como a companhia cuida da qualidade da água e do esgoto no estado.

O painel debaterá os avanços do Brasil rumo ao Marco Legal do Saneamento e o papel das empresas na melhoria da qualidade de vida da população. O plano determina que, até 2033, 99% dos brasileiros devem contar com água tratada em suas torneiras, enquanto 90% devem ter acesso a coleta e tratamento de esgotamento sanitário. Também participa da conversa Waldir Beira Junior, presidente da Ypê, companhia de itens de limpeza e higiene, que discutirá o ESG na estratégia central das empresas.

Os caminhos para a economia circular, modelo em que os recursos são aproveitados e reaproveitados por completo, serão discutidos em um painel com Rodrigo Oliveira, CEO da Green Mining, companhia especializada na reciclagem e gestão de resíduos. Hoje, o Brasil recicla cerca de 9% do lixo gerado, mas produz mais de 80 milhões de toneladas de resíduos por ano.

Roberto Rocha, presidente da Associação Nacional de Catadores e Catadoras (Ancat) também integra o debate, dando destaque aos trabalhadores responsáveis por 90% da coleta dos materiais reciclados hoje no país e o papel da cadeia de valor no aumento do reaproveitamento de materiais hoje.

Cidades resilientes e mudanças climáticas

O papel de infraestruturas resilientes e a preparação de cidades para o clima extremo é tema de um painel com a diretora-executiva da LACLIMA, Caroline Medeiros, que discute a implementação e desenvolvimento de políticas climáticas a partir do Direito.

Apesar do aumento dos eventos climáticos extremos, apenas 22% das prefeituras avaliam que estão prontas para emergências relacionadas às chuvas, vento, calor e incêndios. Embora esses riscos já afetem 83% das cidades brasileiras, só 13% das grandes cidades são consideradas estruturadas para esses eventos.

Marcelo Furtado, head de sustentabilidade da Itaúsa e diretor-executivo do Instituto Itaúsa também estará presente no talk e pode discutir o papel dos investimentos privados na melhoria de infraestruturas brasileiras.

Saúde vs clima extremo

Arlingo Gonzaga, médico e professor do ecossistema de educação em saúde Afya, se une a Evangelina Araújo, diretora e fundadora do Instituto Ar, e Daniele Machado, líder da Coalizão Cardio do Hospital Beneficiência Portuguesa de São Paulo para discutir a saúde em transformação no país.

O painel avalia a preparação dos sistemas de saúde frente às mudanças climáticas e como os especialistas podem se preparar para o surgimento de novas doenças e o agravamento das que já existem.

O painel que encerra a manhã discute a longevidade: Alexandre Kalache, médico e presidente do Centro Internacional da Longevidade Brasil, fala sobre o envelhecimento ativo e a adaptação das estruturas sociais e econômicas para quebrar o idadismo, ou seja, o preconceito contra a idade e pessoas mais velhas.

Veja a lista completa de palestrantes do ESG Summit 2026:

Flávia Bellaguarda, Assessora Especial MMA para COP30

Waldir Beira Junior, presidente da Ypê

Marília Carvalho de Melo, diretora-presidente da Copasa

Rodrigo Oliveira, CEO da Green Mining

Roberto Rocha, presidente da ANCAT

Caroline Medeiros Rocha Frasson, diretora-executiva da LACLIMA

Marcelo Furtado, head de Sustentabilidade Itaúsa e Diretor Executivo do Instituto Itaúsa

Arlindo Gonzaga, médico e professor da Afya

Evangeline Araujo, diretora e fundadora Instituto Ar

Daniele F. Beiriz Machado, líder Coalizão CARDIO - Beneficência Portuguesa de São Paulo

Alexandre Kalache, presidente do Centro Internacional da Longevidade Brasil

O evento conta com patrocínio de Copasa, Coca-Cola Femsa, Afya, Ypê e PepsiCo. As inscrições para assistir à transmissão do evento estão abertas a partir deste link.