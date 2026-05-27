Mastercard ganha ‘BitLicense’ para avançar em cripto; entenda o que é isso

A Mastercard obteve recentemente uma importante licença para avançar no setor cripto. Conhecida como “BitLicense”, a autorização vai permitir que a gigante dos cartões de crédito continue em seu movimento de expansão de serviços ligados aos criptoativos.

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O que é BitLicense?

A Virtual Currency Business Activity License, conhecida como “BitLicense” é uma autorização regulatória emitida pelo Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova York (NYDFS, na sigla em inglês), que permite que empresas operem legalmente atividades envolvendo criptomoedas com clientes do Estado.

Para atuar legalmente com clientes de Nova York, as empresas precisam obter uma BitLicense ou uma licença bancária estadual. As exigências incluem regras rígidas de capital, processos de combate à lavagem de dinheiro, auditorias e mecanismos robustos de proteção ao consumidor. Da criação do programa em 2015 até o momento, Nova York concedeu aproximadamente 40 licenças.

Avanço da Mastercard em cripto

A Mastercard afirmou que a obtenção da licença está alinhada à sua estratégia de longo prazo de “atuar de forma responsável junto à evolução da infraestrutura de pagamentos e liquidação financeira”.

Essa estratégia incluiria também stablecoins e ativos tokenizados, duas fortes tendências do mercado cripto que ganharam apelo entre as instituições financeiras tradicionais nos últimos anos.

“Estruturas regulatórias claras desempenham um papel importante na construção de confiança e segurança à medida que novas formas de valor digital deixam a fase experimental e caminham para aplicações práticas”, afirmou Jorn Lambert, Chief Product Officer da Mastercard, em comunicado.

“Essa aprovação reforça nosso foco em alinhar inovação às expectativas regulatórias de altos níveis de segurança, conformidade e gestão de riscos”, acrescentou.

Entre suas medidas recentes em relação ao setor de ativos virtuais, a Mastercard ampliou sua atuação no mercado cripto com uma rede de mais de 100 parceiros, incluindo Binance, PayPal e MetaMask, para integrar blockchain e pagamentos com stablecoins à infraestrutura financeira tradicional.

Além disso, a empresa também passou a permitir o uso de stablecoins diretamente em carteiras digitais e anunciou a aquisição da startup BVNK.

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