Funko Pop anuncia bonecos de 'Diabo Veste Prada'; veja coleção

Funko POP: veja a coleção de 'O Diabo Veste Prada' (Divulgação)
Repórter de Casual
Publicado em 22 de abril de 2026 às 15h37.
A chegada de O Diabo Veste Prada 2 aos cinemas está mexendo com diversas marcas. Uma delas, já tradicional acompanhante dos lançamentos na telona, é a Funko, que acaba de anunciar a nova coleção de bonecos cabeçudos do primeiro filme da saga, lançada em 2006.
A novidade chega ao mercado brasileiro por meio da Candide, distribuidora exclusiva da Funko no país, e traz versões estilizadas de Miranda Priestly (Meryl Streep), Andy Sachs (Anne Hathaway) e Emily (Emily Blunt), personagens que se tornaram referências na cultura pop desde a estreia do filme original, há quase 20 anos.
Os bonecos destacam elementos marcantes de cada personagem, como o estilo e as roupas de Miranda, a transformação fashion de Andy e a elegância de Emily. Os modelos fazem referência ao primeiro filme e já estão disponíveis em pré-venda no site oficial da Funko Brasil.
A chegada dos novos Funkos acompanha o crescimento do colecionismo inspirado em grandes produções do cinema. Em especial àquelas que remontam produções antigas do cinema, que andam ganhando continuações e novos filmes décadas após a estreia.
O Diabo Veste Prada 2 estreia na próxima quinta-feira, 30. Duas décadas depois dos eventos do primeiro longa, Miranda Priestly luta contra Emily Charlton, sua ex-assistente que se tornou uma executiva. A personagem de Meryl Streep se aproxima da aposentadoria enquanto compete pela publicidade em meio ao declínio da mídia impressa.