Marketing

Funko Pop anuncia bonecos de 'Diabo Veste Prada'; veja coleção

Com a sequência do clássico, quase duas décadas depois, marca aposta nos colecionáveis de Miranda, Andy e Emily

Funko POP: veja a coleção de 'O Diabo Veste Prada' (Divulgação)

Funko POP: veja a coleção de 'O Diabo Veste Prada' (Divulgação)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 22 de abril de 2026 às 15h37.

Tudo sobreFunko
Saiba mais

A chegada de O Diabo Veste Prada 2 aos cinemas está mexendo com diversas marcas. Uma delas, já tradicional acompanhante dos lançamentos na telona, é a Funko, que acaba de anunciar a nova coleção de bonecos cabeçudos do primeiro filme da saga, lançada em 2006.

A novidade chega ao mercado brasileiro por meio da Candide, distribuidora exclusiva da Funko no país, e traz versões estilizadas de Miranda Priestly (Meryl Streep), Andy Sachs (Anne Hathaway) e Emily (Emily Blunt), personagens que se tornaram referências na cultura pop desde a estreia do filme original, há quase 20 anos.

Os bonecos destacam elementos marcantes de cada personagem, como o estilo e as roupas de Miranda, a transformação fashion de Andy e a elegância de Emily. Os modelos fazem referência ao primeiro filme e já estão disponíveis em pré-venda no site oficial da Funko Brasil.

Veja os funkos de O Diabo Veste Prada

Miranda Priestly (Meryl Streep) de 'O Diabo Veste Prada' na versão Funko POP

Andy Sachs (Anne Hathaway) de 'O Diabo Veste Prada' na versão Funko POP

Emily (Emily Blunt) de 'O Diabo Veste Prada' na versão Funko POP

O mercado da nostalgia

A chegada dos novos Funkos acompanha o crescimento do colecionismo inspirado em grandes produções do cinema. Em especial àquelas que remontam produções antigas do cinema, que andam ganhando continuações e novos filmes décadas após a estreia.

O Diabo Veste Prada 2 estreia na próxima quinta-feira, 30. Duas décadas depois dos eventos do primeiro longa, Miranda Priestly luta contra Emily Charlton, sua ex-assistente que se tornou uma executiva. A personagem de Meryl Streep se aproxima da aposentadoria enquanto compete pela publicidade em meio ao declínio da mídia impressa.

Acompanhe tudo sobre:FunkoBrinquedosFilmesCinema

Mais de Marketing

Final do BBB 26 reúne mais de 30 marcas e mantém força comercial do reality

Após ficar loira, Lu do Magalu dobra vendas de coloração e já supera metade da receita de 2025

O plot twist do BBB 26 foi a fragilidade humana

Coachella não é apenas um festival, mas vitrine para marcas e creators

Mais na Exame

Negócios

Espanha facilita a vida de imigrantes — e abre caminho para empresa brasileira

Pop

'O Diabo Veste Prada 2': Entenda por que Sydney Sweeney foi cortada do filme?

Carreira

Quer empreender? Estes são os 8 países mais estratégicos para visitar

Um conteúdo Bússola

Opinião: NR-1 colocará à prova ambientes de trabalho desorganizados