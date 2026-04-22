Funko Pop anuncia bonecos de 'Diabo Veste Prada'; veja coleção

A chegada de O Diabo Veste Prada 2 aos cinemas está mexendo com diversas marcas. Uma delas, já tradicional acompanhante dos lançamentos na telona, é a Funko, que acaba de anunciar a nova coleção de bonecos cabeçudos do primeiro filme da saga, lançada em 2006.

A novidade chega ao mercado brasileiro por meio da Candide, distribuidora exclusiva da Funko no país, e traz versões estilizadas de Miranda Priestly (Meryl Streep), Andy Sachs (Anne Hathaway) e Emily (Emily Blunt), personagens que se tornaram referências na cultura pop desde a estreia do filme original, há quase 20 anos.

Os bonecos destacam elementos marcantes de cada personagem, como o estilo e as roupas de Miranda, a transformação fashion de Andy e a elegância de Emily. Os modelos fazem referência ao primeiro filme e já estão disponíveis em pré-venda no site oficial da Funko Brasil.

Veja os funkos de O Diabo Veste Prada

Miranda Priestly (Meryl Streep) de 'O Diabo Veste Prada' na versão Funko POP

Andy Sachs (Anne Hathaway) de 'O Diabo Veste Prada' na versão Funko POP

Emily (Emily Blunt) de 'O Diabo Veste Prada' na versão Funko POP

O mercado da nostalgia

A chegada dos novos Funkos acompanha o crescimento do colecionismo inspirado em grandes produções do cinema. Em especial àquelas que remontam produções antigas do cinema, que andam ganhando continuações e novos filmes décadas após a estreia.

O Diabo Veste Prada 2 estreia na próxima quinta-feira, 30. Duas décadas depois dos eventos do primeiro longa, Miranda Priestly luta contra Emily Charlton, sua ex-assistente que se tornou uma executiva. A personagem de Meryl Streep se aproxima da aposentadoria enquanto compete pela publicidade em meio ao declínio da mídia impressa.