Labubu: demanda explosiva pela boneca da Pop Mart cria mercado de aluguel

As bonecas Labubu da Pop Mart, que viraram febre global, viraram uma febre dentro e fora das redes sociais. Os brinquedos esgotam em minutos nas lojas físicas e em questão de segundos nos sites. Em 2024, a série Labubu e The Monsters gerou cerca de 3 bilhões de yuans, equivalente a aproximadamente US$ 410 a 427 milhões, para a Pop Mart. Agora, além das compras, fãs também estão alugando as Labubus como uma forma de estar na tendência, mas sem pesar tanto no bolso.

No mercado secundário, o crescimento também é expressivo: a plataforma StockX registrou em março de 2025 a venda de cerca de 25 mil figuras Labubu, com um aumento de 7000% nas transações comparado a março de 2024.

Enquanto isso, no Brasil, a busca pela boneca é quase uma caça ao tesouro.

Aluga-se Labubus

Com a popularidade crescente, o aluguel das Labubus se tornou uma alternativa interessante, especialmente em países como o Reino Unido.

Plataformas de aluguel de acessórios de moda, como o aplicativo By Rotation, oferecem Labubus para aluguel diário a preços acessíveis — entre 3 e 4 libras esterlinas por dia, cerca de R$ 30,42 na cotação atual.

A modalidade é atraente para consumidores que desejam usar o boneco como charme de bolsa ou item temporário, sem o compromisso financeiro da compra, considerando que os Labubus são colecionáveis vendidos em caixas surpresa.

Além do aluguel para uso pessoal, relatos feitos no site The Independent apontam pela alta no aluguel de fantasias de mascote Labubu para eventos promocionais.

Vendas no Brasil e canais de compra

No Brasil, apesar do sucesso mundial, a Pop Mart não opera oficialmente, o que limita o acesso direto aos Labubus.

A comercialização ocorre principalmente por meio de importadoras, revendedores e marketplaces como Mercado Livre e Shopee — mas, nesse caso, é bom checar se as bonecas não são, na verdade, as Lafufus.

Demanda alta e pausa nas vendas

Em março de 2025, as lojas físicas e Roboshops da Pop Mart no Reino Unido — que totalizam 16 pontos de venda com reabastecimento duas vezes por semana — vendem semanalmente milhares de unidades, que se esgotam em minutos. A intensa procura gerou filas e aglomerações tão grandes que a empresa chegou a suspender temporariamente as vendas presenciais para garantir a segurança.

O faturamento da linha Labubu em 2024 representou cerca de 23% da receita total da Pop Mart, confirmando a força da coleção no portfólio da empresa e projetando um crescimento ainda mais acelerado para 2025, com expectativa de receita superior a 20 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 2,9 bilhões).