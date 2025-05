Além da Labubu: 'Lafufu' ganha espaço como alternativa mais barata

No mercado de brinquedos colecionáveis, o nome Labubu ganhou destaque mundial graças à sua estética única e estilo cativante. No entanto, com a popularidade dos produtos oficiais da Pop Mart, surgiu um movimento paralelo: as chamadas Lafufus.

As bonecas imitam as Labubus originais, mas não têm nenhuma autorização ou vínculo com a fabricante chinesa. Nas redes sociais, a cópia virou uma alternativa para quem não quer desembolsar os dólares necessários para comprar a versão original.

Origem e significado do termo Lafufu

O termo "Lafufu" surgiu informalmente entre colecionadores e fãs como uma forma de designar as cópias.

Embora a origem exata do nome seja incerta, a palavra ganhou força nas redes sociais e fóruns especializados.

Como identificar um Lafufu

Para quem deseja entender a diferença, identificar um Lafufu exige atenção a alguns detalhes.

Segundo o blog Labubu World, os falsificados costumam apresentar qualidade inferior, como acabamento irregular, cores fora do padrão oficial e falta dos detalhes característicos, como marcas de autenticidade e embalagens oficiais.

Além disso, o preço costuma ser um indicativo claro: valores muito abaixo do mercado oficial quase sempre apontam para um Lafufu.

O apelo dos Lafufus entre colecionadores

Apesar disso, o Lafufu conquistou um público próprio. Colecionadores que buscam uma experiência mais acessível ao universo Labubu, ou que gostam de personalizar suas peças, adotam essas versões como alternativa.

Em muitos casos, os Lafufus são usados como base para customizações, ganhando traços únicos que fogem dos modelos produzidos oficialmente.

O fenômeno Labubu

No Reino Unido, o sucesso da boneca Labubu tem gerado filas quilométricas nas lojas físicas e nas Roboshops da Pop Mart — máquinas estilo vending machine — que vendem o brinquedo. A demanda cresceu tanto que a fabricante chinesa decidiu suspender temporariamente as vendas presenciais para evitar aglomerações e garantir a segurança dos clientes.

A empresa, que possui 16 pontos físicos no país, explicou em uma publicação no Instagram, nesta terça-feira, 20, que o aumento no número de clientes nos dias de reposição tem provocado longas filas nas entradas das lojas e Roboshops, especialmente em locais como o shopping Bullring, em Birmingham, onde barreiras foram instaladas para organizar a multidão.

O fenômeno Labubu, que começou na Ásia, já conquistou o público ocidental.

A boneca, conhecida por seus dentes serrilhados e pelos diversos modelos vendidos em blind boxes — caixas-surpresa — faz com que fãs esperem horas para tentar a sorte e adquirir os exemplares mais cobiçados.

Em Singapura, funcionários da Pop Mart informaram à imprensa que as lojas são reabastecidas duas vezes por semana com algumas centenas de unidades, mas os brinquedos acabam em minutos, segundo o Business Insider.

Esse sucesso se refletiu nos resultados financeiros da Pop Mart em 2024, com aumento de 204% no lucro e 107% nas vendas em comparação a 2023. Analistas de mercado atribuem a popularidade meteórica do Labubu a uma combinação de fatores, incluindo o endosso de celebridades, o apelo crescente por brinquedos exclusivos e o forte desejo dos consumidores por itens colecionáveis. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma boneca Labubu pode chegar a custar até US$ 300, embora o estoque esteja quase sempre esgotado nos sites oficiais.

Segundo a Pop Mart, somente as vendas das bonecas Labubu geraram um faturamento de RMB 3,04 bilhões, o que representa 23% da receita total da empresa, demonstrando a importância estratégica do produto para o crescimento do grupo.