Gripe aviária: Kwait se junta à China e U.E e suspende exportação de frango do Brasil

O Kuwait suspendeu nesta quarta-feira, 28, a importação de carne de frango de todo o território brasileiro em função do caso de gripe aviária confirmado no município de Montenegro, no Rio Grande do Sul. A informação foi dada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Segundo a pasta, com a adesão do Kuwait, que se junta à China e Argentina, 24 países suspenderam totalmente a compra da proteína brasileira e seus derivados desde a confirmação de gripe aviária no último dia 19.

O Mapa também informou que a Macedônia do Norte ampliou sua restrição do estado do Rio Grande do Sul para todo o Brasil. Por outro lado, a Namíbia flexibilizou sua medida, restringindo agora a importação apenas ao estado do Rio Grande do Sul.

O ministério ressalta que o consumo de carne de aves e de ovos não apresenta risco para a saúde.

Gripe aviária no RS

Na terça-feira,27, Carlos Fávaro, ministro da Agricultura e Pecuária (PSD), afirmou que o foco de gripe aviária encontrado em uma granja comercial em Montenegro está contido.

O ministro disse não ter dúvida de que o Brasil vai se declarar livre da doença nos próximos 22 dias, a partir da desinfecção total do estabelecimento.

“Passados 15 dias desde a confirmação do foco, o sistema sanitário brasileiro funcionou. Ontem, estávamos com 21 casos em investigação e hoje estamos com 11. Duas granjas comerciais com suspeita da doença deram resultado negativo”, disse Fávaro durante audiência pública na Comissão de Agricultura do Senado.

Segundo o ministro, apesar das suspensões das exportações, o Brasil conta com 120 países completamente abertos para o frango brasileiro. Ele acrescentou que 70% da produção nacional é consumida no mercado interno.

“Nossa expectativa é, após divulgarmos que o Brasil está livre, avançarmos na repactuação com todos os países que restringiram. Até lá, não é recomendável pedirmos algo para algum país”, disse.

Na segunda-feira, 26, o Mapa informou que o teste para gripe aviária no município de Ipumirim, em Santa Catarina, deu resultado negativo — o resultado era esperado pelo governo e pelo setor privado.

Durante a audiência no Senado, o ministro voltou a defender a criação de um fundo nacional para ajudar na indenização de produtores que tiveram perdas econômicas com crises e episódios sanitários, como o da gripe aviária.

Como esse instrumento está previsto em um projeto de lei que tramita no Congresso, o ministro pediu apoio aos senadores da Comissão de Agricultura.