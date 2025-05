O 'perigo' Labubu: por que venda da boneca foi proibida neste país

Não são só os lançamentos de iPhone que criam filas quilométricas.

No Reino Unido, as lojas da Pop Mart viraram palco de verdadeiras maratonas por causa da Labubu.

O brinquedo com dentes serrilhados conquistou uma legião de fãs tão intensa que a fabricante chinesa decidiu suspender temporariamente as vendas presenciais e nas suas Roboshops —máquinas estilo vending machine — para evitar aglomerações e garantir a segurança dos clientes.

"Devido ao aumento da demanda por nossos queridos Labubus, temos visto um crescimento significativo no número de clientes nos dias de reposição — com longas filas se formando nas entradas das lojas e Roboshops", explicou a empresa em post no Instagram nesta terça-feira, 20. A Pop Mart conta com 16 pontos físicos de venda espalhados pelo Reino Unido, incluindo as Roboshops.

Para manter a segurança e o conforto de todos, a venda dos brinquedos Labubu e da linha The Monsters em lojas físicas foi temporariamente pausada até novo aviso. As vendas online, entretanto, seguem normalmente com os lançamentos programados.

Vídeos no TikTok mostram que as filas nas lojas da Pop Mart no Reino Unido chegam a dar voltas nos quarteirões, como na unidade do shopping Bullring, em Birmingham, onde barreiras foram instaladas para organizar a multidão ansiosa.

O sucesso do Labubu, que começou na Ásia, agora domina também o Ocidente.

A boneca com dentes serrilhados e diversos modelos — vendidos em blind boxes, ou seja, caixas-surpresa — faz fãs esperarem horas para tentar a sorte de ganhar o modelo mais desejado.

Funcionários da Pop Mart em Singapura disseram à imprensa que as lojas são reabastecidas com algumas centenas de unidades duas vezes por semana, mas os brinquedos se esgotam em minutos, segundo o Business Insider.

O sucesso da boneca foi tanto que, em 2024, a Popmart teve uma alta de 204% no lucro quando comparado a 2023 e um aumento de 107% nas vendas no mesmo período. Analistas de mercado atribuem a popularidade meteórica de Labubu a uma combinação de fatores, como o endosse de celebridades, o crescente apelo de brinquedos exclusivos e o forte desejo do público por itens de colecionador. Nos Estados Unidos, uma boneca do tipo pode custar até US$ 300 (mas quase tudo no site está esgotado).

Segundo a PopMart, apenas as vendas das Labubus resultaram em um faturamento de RMB 3,04 bilhões, representando 23% da receita total da empresa.